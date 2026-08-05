Российские спецслужбы готовили покушение на главу немецкого производителя дронов Donaustahl, - СМИ

Фото: Стефан Туманн. Фото із сайту donaustahl.com

Российские спецслужбы планировали покушение на генерального директора немецкого производителя беспилотников Donaustahl Стефана Туманна, однако его удалось предотвратить благодаря сотрудничеству спецслужб Германии и стран-партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в публикации немецкого издания Die Zeit.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Благодаря быстрой реакции немецких спецслужб, получивших предупреждение от коллег из дружественных стран, трагедии удалось избежать.

Весной арестовали подозреваемых

Издание отмечает, что весной этого года немецкая полиция арестовала в Испании и Северном Рейне-Вестфалии двух подозреваемых: украинца Сергея Н. и румынку Аллу С.

По данным следователей, в период с декабря 2025 года по март 2026 года они следили за Стефаном Туманным по месту его жительства. Они фотографировали и снимали на видео его дом и штаб-квартиру компании.

Смотрите также: Возле украинского Ан-124 в аэропорту Лейпцига нашли дрон со взрывчаткой: полиция подозревает диверсию, - Bild

Кроме того, они собирали информацию о нем в интернете.

Информация о том, что Стефан Туманн, судя по всему, находится в крайней опасности, поступает в немецкие спецслужбы в декабре 2025 года от иностранной разведки.

Вскоре после этого баварские сотрудники задерживают Сергея Н. Они изымают его мобильные телефоны и копируют огромный объем данных.

Поскольку времени не хватило, чтобы проанализировать его мобильные телефоны ещё во время содержания под стражей, сотрудники отпустили мужчину. Лишь вскоре после этого анализ данных показал: Сергей Н., судя по всему, поддерживал контакты с российской спецслужбой.

Кроме того, следователи узнали о возможных попытках шпионить даже за отцом Туманна в баварском Штарнберге, чтобы выяснить информацию о местонахождении сына. Но к тому моменту Сергей Н. уже сбежал вместе со своей семьей в Испанию.

Тем временем в Германии Алла С. продолжает следить за Стефаном Туманном. Говорят, что и она не является профессиональной агенткой; напротив, в глазах следователей С. производит впечатление совершенно неуклюжей.

Читайте также: Литва планирует выпускать беспилотники совместно с Украиной в рамках Drone Deal

В марте 2026 года правоохранители проводят операцию: Сергей Н. задержан в Испании, Алла С. - в Северном Рейне-Вестфалии.

Генеральный прокурор обвинил задержанных в том, что они действовали как агенты иностранной разведки. Адвокаты обвиняемых отказались отвечать на вопросы журналистов.

Туманн в настоящее время находится под усиленной охраной. В LinkedIn он недавно написал своим подписчикам: "К сожалению, по определенным причинам я не могу участвовать в выставках, но мы наверняка скоро увидимся в других форматах".

Министр внутренних дел Александр Добриндт регулярно получает отчеты по этому делу.