Литва планирует выпускать беспилотники совместно с Украиной в рамках Drone Deal
Индустрия дронов
Литва планирует наладить производство украинских беспилотников на своей территории в рамках двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, передает Цензор.НЕТ.
Литва запускает процесс локализации производства дронов
По словам министра, реализация инициативы будет осуществляться за счет совместных инвестиций в соответствии с соглашением о сотрудничестве в оборонной промышленности, которое Украина и Литва подписали в мае.
Каунас отметил, что в министерстве уже проводятся кадровые изменения для запуска проекта и привлечения необходимых специалистов.
"У нас есть соглашение с Украиной, известное как Drone Deal. Сейчас в команде министерства вносятся изменения, чтобы привлечь ключевых специалистов, которые начнут воплощать это соглашение в практические решения на местах, чтобы мы могли локализовать производство украинских дронов в Литве", — сказал он.
Совместные инвестиции и обмен технологиями
Ожидается, что производство беспилотников в Литве будет осуществляться с использованием технологий, полученных от Украины.
Министр подчеркнул, что проект должен принести пользу обеим сторонам. Он предусматривает развитие производственных возможностей Украины и укрепление оборонной отрасли Литвы.
В Вильнюсе рассчитывают, что локализация производства поможет ускорить выпуск дронов, будет способствовать внедрению технологий и позволит литовским инженерам работать вместе с украинскими специалистами.
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