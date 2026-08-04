Литва планирует выпускать беспилотники совместно с Украиной в рамках Drone Deal

Индустрия дронов

Литва планирует наладить производство украинских беспилотников на своей территории в рамках двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Литва запускает процесс локализации производства дронов

По словам министра, реализация инициативы будет осуществляться за счет совместных инвестиций в соответствии с соглашением о сотрудничестве в оборонной промышленности, которое Украина и Литва подписали в мае.

Каунас отметил, что в министерстве уже проводятся кадровые изменения для запуска проекта и привлечения необходимых специалистов.

"У нас есть соглашение с Украиной, известное как Drone Deal. Сейчас в команде министерства вносятся изменения, чтобы привлечь ключевых специалистов, которые начнут воплощать это соглашение в практические решения на местах, чтобы мы могли локализовать производство украинских дронов в Литве", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва может заменить Ломоносова в школьной программе на Шевченко, — премьер

Совместные инвестиции и обмен технологиями

Ожидается, что производство беспилотников в Литве будет осуществляться с использованием технологий, полученных от Украины.

Министр подчеркнул, что проект должен принести пользу обеим сторонам. Он предусматривает развитие производственных возможностей Украины и укрепление оборонной отрасли Литвы.

В Вильнюсе рассчитывают, что локализация производства поможет ускорить выпуск дронов, будет способствовать внедрению технологий и позволит литовским инженерам работать вместе с украинскими специалистами.

Читайте также: В Литве не исключают, что Россия намеренно нацеливалась на посольство в Киеве