В Литве не исключают, что Россия намеренно целилась в посольство в Киеве

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что не исключает версию об умышленном ударе России по дипломатическим представительствам в Киеве после повреждения здания литовского посольства в ходе ракетной атаки в минувшие выходные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

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По словам главы литовского МИД, пока окончательных выводов нет, однако такая версия рассматривается. Он отметил, что, согласно материалам расследования, по району были выпущены ракеты, а вблизи посольства отсутствуют военные или стратегические объекты.

"Эту версию также нельзя исключать, хотя пока мы не можем утверждать наверняка", - сказал Будрис.

Министр подчеркнул, что ближайшим объектом, который Россия регулярно пытается атаковать, является электростанция, расположенная примерно в полутора километрах от диппредставительства. Остальная застройка в районе - жилые дома.

Литва заявила о нарушении Венской конвенции

После повреждения здания посольства в Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя России, которому выразили решительный протест. В Вильнюсе подчеркнули, что такие действия грубо нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Будрис также сообщил, что извинений со стороны России не последовало. По его словам, сотрудники посольства зафиксировали последствия атаки, осуществленной сверхзвуковыми ракетами "Циркон", предназначенными для поражения морских целей.

Предупреждение России в Вильнюсе расценили как угрозу

По словам министра, представитель России заявил, что Литву предупреждали об опасности для всех, кто находится в Киеве. В Вильнюсе такие слова расценивают как угрозу.

Будрис подчеркнул, что Литва располагает необходимыми инструментами и готова реагировать в случае дальнейших действий России, направленных против страны, однако не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь.

Что этому предшествовало?

Во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы.

Литовский МИД вызвал представителя посольства РФ в связи с российским ударом по Киеву, в результате которого пострадало здание посольства Литвы. Вильнюс заявил о намерении потребовать возмещения ущерба.

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