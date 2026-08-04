У Литві не виключають, що Росія навмисно цілилася по посольству в Києві

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що не виключає версії про навмисний удар Росії по дипломатичних представництвах у Києві після пошкодження будівлі литовського посольства під час ракетної атаки на вихідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

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За словами глави литовського МЗС, наразі остаточних висновків немає, однак така версія розглядається. Він зазначив, що, за матеріалами розслідування, по району були випущені ракети, а поблизу посольства відсутні військові чи стратегічні об'єкти.

"Цю версію також не можна виключати, хоча поки що ми не можемо стверджувати напевно", – сказав Будріс.

Міністр наголосив, що найближчим об'єктом, який Росія регулярно намагається атакувати, є електростанція, розташована приблизно за півтора кілометра від диппредставництва. Решта забудови в районі – житлові будинки.

Литва заявила про порушення Віденської конвенції

Після пошкодження будівлі посольства до Міністерства закордонних справ Литви викликали представника Росії, якому висловили рішучий протест. У Вільнюсі наголосили, що такі дії грубо порушують положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

Будріс також повідомив, що вибачень від російської сторони не було. За його словами, співробітники посольства зафіксували наслідки атаки, здійсненої надзвуковими ракетами "Циркон", які призначені для ураження морських цілей.

Попередження Росії у Вільнюсі розцінили як погрозу

За словами міністра, представник Росії заявив, що Литву попереджали про небезпеку для всіх, хто перебуває в Києві. У Вільнюсі такі слова розцінюють як погрозу.

Будріс підкреслив, що Литва має необхідні інструменти та готовність реагувати у разі подальших дій Росії, спрямованих проти країни, однак не став уточнювати, про які саме заходи йдеться.

Що передувало?

Під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 1 серпня було пошкоджено будівлю посольства Литви.

Литовське МЗС викликало представника посольства РФ через російський удар по Києву, внаслідок якого постраждала будівля посольства Литви. Вільнюс заявив про намір вимагати відшкодування збитків.

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