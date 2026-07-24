Небезпечна тенденція: Будріс розкритикував поступки в 21-му пакеті санкцій ЄС проти РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розкритикував поступки, зроблені державам-членам у межах переговорів щодо останнього пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Небезпечна тенденція

За його словами, такі поступки підривають загальну кампанію тиску ЄС на Москву.

"Новий пакет санкцій значно посилює тиск на російський фінансовий сектор і ще більше обмежує доступ Росії до ринків капіталу. Однак переговори щодо 21-го пакета засвідчили, що рішення щодо санкційної політики ЄС дедалі більше визначаються економічними інтересами держав-членів", – зауважив Будріс.

Він наголосив, що ця небезпечна тенденція не лише обмежує здатність ЄС посилювати тиск на Росію, а й послаблює дію вже чинних санкцій.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що посли ЄС досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла деталі 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, наголосивши, що вони вдарять "по Путіну там, де "болітиме" найбільше".

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Нагадаємо, глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.

За даними ЗМІ, ЄС не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії через позицію Греції

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