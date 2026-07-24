Небезпечна тенденція: Будріс розкритикував поступки в 21-му пакеті санкцій ЄС проти РФ
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розкритикував поступки, зроблені державам-членам у межах переговорів щодо останнього пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.
Небезпечна тенденція
За його словами, такі поступки підривають загальну кампанію тиску ЄС на Москву.
"Новий пакет санкцій значно посилює тиск на російський фінансовий сектор і ще більше обмежує доступ Росії до ринків капіталу. Однак переговори щодо 21-го пакета засвідчили, що рішення щодо санкційної політики ЄС дедалі більше визначаються економічними інтересами держав-членів", – зауважив Будріс.
Він наголосив, що ця небезпечна тенденція не лише обмежує здатність ЄС посилювати тиск на Росію, а й послаблює дію вже чинних санкцій.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що посли ЄС досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла деталі 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, наголосивши, що вони вдарять "по Путіну там, де "болітиме" найбільше".
- Нагадаємо, глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.
- Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.
- Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.
- За даними ЗМІ, ЄС не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії через позицію Греції
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