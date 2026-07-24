Опасная тенденция: Будрис раскритиковал уступки в 21-м пакете санкций ЕС против РФ
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис раскритиковал уступки, на которые пошли государства-члены в ходе переговоров по последнему пакету санкций Европейского Союза против России.
Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.
Опасная тенденция
По его словам, такие уступки подрывают общую кампанию давления ЕС на Москву.
"Новый пакет санкций значительно усиливает давление на российский финансовый сектор и еще больше ограничивает доступ России к рынкам капитала. Однако переговоры по 21-му пакету показали, что решения относительно санкционной политики ЕС все больше определяются экономическими интересами государств-членов", — отметил Будрис.
Он подчеркнул, что эта опасная тенденция не только ограничивает способность ЕС усиливать давление на Россию, но и ослабляет действие уже действующих санкций.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что послы ЕС достигли соглашения по пакету санкций против России, который ранее блокировала Греция.
Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас рассказала о деталях 21-го пакета санкций Евросоюза против России, подчеркнув, что они ударят "по Путину там, где "болит" больше всего".
- Напомним, главы МИД стран ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но верховная дипломатка ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.
- Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад — 15 января 2026 года.
- Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия — с оговорками в финансовой сфере.
- По данным СМИ, ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции
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