Опасная тенденция: Будрис раскритиковал уступки в 21-м пакете санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис раскритиковал уступки, на которые пошли государства-члены в ходе переговоров по последнему пакету санкций Европейского Союза против России.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

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Опасная тенденция

По его словам, такие уступки подрывают общую кампанию давления ЕС на Москву.

"Новый пакет санкций значительно усиливает давление на российский финансовый сектор и еще больше ограничивает доступ России к рынкам капитала. Однако переговоры по 21-му пакету показали, что решения относительно санкционной политики ЕС все больше определяются экономическими интересами государств-членов", — отметил Будрис.

Он подчеркнул, что эта опасная тенденция не только ограничивает способность ЕС усиливать давление на Россию, но и ослабляет действие уже действующих санкций.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что послы ЕС достигли соглашения по пакету санкций против России, который ранее блокировала Греция.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас рассказала о деталях 21-го пакета санкций Евросоюза против России, подчеркнув, что они ударят "по Путину там, где "болит" больше всего".

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Напомним, главы МИД стран ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но верховная дипломатка ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.

Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад — 15 января 2026 года.

Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия — с оговорками в финансовой сфере.

По данным СМИ, ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции

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