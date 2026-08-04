Литва может заменить Ломоносова в школьной программе на Шевченко, — премьер
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из школьных программ произведения русского ученого и писателя Михаила Ломоносова и вместо этого включить в них творчество украинского поэта Тараса Шевченко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, соответствующее предложение глава литовского правительства направил в Министерство образования, науки и спорта страны.
Ломоносова предлагают убрать из-за имперской идеологии
По словам Синкявичюса, литовские школьники не должны изучать патриотизм и гражданственность на произведениях авторов, чье творчество связано с российской имперской идеологией и прославлением имперских войн.
В связи с этим он предложил пересмотреть общеобразовательные программы, утвержденные в 2022 году.
Шевченко хотят включить в школьную программу
Премьер Литвы считает, что произведения Тараса Шевченко помогут литовским ученикам лучше понять украинскую национальную идентичность и литературу, которая ее сформировала.
Издание отмечает, что после утверждения новых учебных программ в 2022 году в Литве раздавались критические голоса из-за большого количества рекомендованных российских авторов и отсутствия украинской классической литературы.
В то же время Министерство образования Литвы тогда подчеркивало, что изучение произведений российских писателей не является обязательным, а учителя могут самостоятельно выбирать авторов из разных стран.
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