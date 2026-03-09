В Африке появился первый памятник Тарасу Шевченко
В Республике Ботсвана открыли первый на Африканском континенте памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Монумент установили на территории крупнейшего учебного заведения страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Facebook.
Первый памятник Шевченко в Африке
Торжественное открытие состоялось в Университете Ботсваны при участии руководства учебного заведения, преподавателей, студентов, представителей дипломатического корпуса, украинской общины и журналистов.
Монумент изготовили из ботсванской бронзы. Его автором стал местный скульптор Франсуа Котеце.
Во время церемонии декан гуманитарного факультета Тапело Отлохетсве прочитал собственный перевод произведения "Завещание" на языке сетсвана — национальном языке Ботсваны.
Памятники Кобзарю в мире
По словам министра, сегодня в мире установлено 1 384 памятника Тарасу Шевченко. Из них 128 расположены в 35 странах за пределами Украины.
Сибига также поблагодарил дипломатов и всех, кто присоединился к реализации проекта. В частности, директора департамента Африки и региональных организаций МИД Украины Любови Абравитовой, посла Украины в Ботсване Алексея Сивака и команду украинского посольства.
Отдельную благодарность министр выразил руководству Университета Ботсваны и украинской общине в стране за поддержку инициативы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а пушкіну та членіну в африці є?