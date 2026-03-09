В Африке появился первый памятник Тарасу Шевченко

В Республике Ботсвана открыли первый на Африканском континенте памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Монумент установили на территории крупнейшего учебного заведения страны.

об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги

Первый памятник Шевченко в Африке

Торжественное открытие состоялось в Университете Ботсваны при участии руководства учебного заведения, преподавателей, студентов, представителей дипломатического корпуса, украинской общины и журналистов.

Монумент изготовили из ботсванской бронзы. Его автором стал местный скульптор Франсуа Котеце.

Во время церемонии декан гуманитарного факультета Тапело Отлохетсве прочитал собственный перевод произведения "Завещание" на языке сетсвана — национальном языке Ботсваны.

Памятники Кобзарю в мире

По словам министра, сегодня в мире установлено 1 384 памятника Тарасу Шевченко. Из них 128 расположены в 35 странах за пределами Украины.

Сибига также поблагодарил дипломатов и всех, кто присоединился к реализации проекта. В частности, директора департамента Африки и региональных организаций МИД Украины Любови Абравитовой, посла Украины в Ботсване Алексея Сивака и команду украинского посольства.

Отдельную благодарность министр выразил руководству Университета Ботсваны и украинской общине в стране за поддержку инициативы.