У Африці з’явився перший пам’ятник Тарасу Шевченку

У Республіці Ботсвана відкрили перший на Африканському континенті пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку. Монумент встановили на території найбільшого навчального закладу країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Facebook.

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Перший пам’ятник Шевченку в Африці

Урочисте відкриття відбулося в Університеті Ботсвани за участі керівництва навчального закладу, викладачів, студентів, представників дипломатичного корпусу, української громади та журналістів.

Монумент виготовили з ботсванської бронзи. Його автором став місцевий скульптор Франсуа Котеце.

Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве прочитав власний переклад твору "Заповіт" мовою сетсвана — національною мовою Ботсвани.

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Пам’ятники Кобзарю у світі

За словами міністра, сьогодні у світі встановлено 1 384 пам’ятники Тарасу Шевченку. З них 128 розташовані у 35 країнах за межами України.

Сибіга також подякував дипломатам та всім, хто долучився до реалізації проєкту. Зокрема, директорці департаменту Африки та регіональних організацій МЗС України Любові Абравітовій, послу України в Ботсвані Олексію Сиваку та команді українського посольства.

Окрему подяку міністр висловив керівництву Університету Ботсвани та українській громаді в країні за підтримку ініціативи.