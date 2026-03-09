У Африці з’явився перший пам’ятник Тарасу Шевченку
У Республіці Ботсвана відкрили перший на Африканському континенті пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку. Монумент встановили на території найбільшого навчального закладу країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Facebook.
Перший пам’ятник Шевченку в Африці
Урочисте відкриття відбулося в Університеті Ботсвани за участі керівництва навчального закладу, викладачів, студентів, представників дипломатичного корпусу, української громади та журналістів.
Монумент виготовили з ботсванської бронзи. Його автором став місцевий скульптор Франсуа Котеце.
Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве прочитав власний переклад твору "Заповіт" мовою сетсвана — національною мовою Ботсвани.
Пам’ятники Кобзарю у світі
За словами міністра, сьогодні у світі встановлено 1 384 пам’ятники Тарасу Шевченку. З них 128 розташовані у 35 країнах за межами України.
Сибіга також подякував дипломатам та всім, хто долучився до реалізації проєкту. Зокрема, директорці департаменту Африки та регіональних організацій МЗС України Любові Абравітовій, послу України в Ботсвані Олексію Сиваку та команді українського посольства.
Окрему подяку міністр висловив керівництву Університету Ботсвани та українській громаді в країні за підтримку ініціативи.
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а пушкіну та членіну в африці є?
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