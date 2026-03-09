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У Африці з’явився перший пам’ятник Тарасу Шевченку

У Ботсвані відкрили перший у Африці пам’ятник Тарасу Шевченку

У Республіці Ботсвана відкрили перший на Африканському континенті пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку. Монумент встановили на території найбільшого навчального закладу країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Facebook.

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Перший пам’ятник Шевченку в Африці

Урочисте відкриття відбулося в Університеті Ботсвани за участі керівництва навчального закладу, викладачів, студентів, представників дипломатичного корпусу, української громади та журналістів.

Монумент виготовили з ботсванської бронзи. Його автором став місцевий скульптор Франсуа Котеце.

Під час церемонії декан гуманітарного факультету Тапело Отлохетсве прочитав власний переклад твору "Заповіт" мовою сетсвана — національною мовою Ботсвани.

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Пам’ятники Кобзарю у світі

За словами міністра, сьогодні у світі встановлено 1 384 пам’ятники Тарасу Шевченку. З них 128 розташовані у 35 країнах за межами України.

Сибіга також подякував дипломатам та всім, хто долучився до реалізації проєкту. Зокрема, директорці департаменту Африки та регіональних організацій МЗС України Любові Абравітовій, послу України в Ботсвані Олексію Сиваку та команді українського посольства.

Окрему подяку міністр висловив керівництву Університету Ботсвани та українській громаді в країні за підтримку ініціативи.

Автор: 

МЗС (4345) пам’ятник (926) Шевченко Тарас (105) Сибіга Андрій (1002)
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Топ коментарі
+4
Пам'ятника Пушкіну немає навіть на батьківщині предків Пушкіна - в Ефіопії... Пам"ятники Леніну були - поки негрів, СРСР, годував...
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09.03.2026 21:35 Відповісти
+1
спочатку тре перевіряти, а потім...
https://www.google.com/search?q=%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F+%28%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81-%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%29&oq=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B2+%D0%B0&gs_lcrp=**********************************************************************************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAUeVfVCKP8f_A6tykL7nFD85t8Edfjan6QVLfaxV0TiFLWB7ZR2CIMOeGsZ8WUS5LyYsVvyr2TRpzlUgVS6CZU2GaSd5qahwyxZugM7fti1lPpsmuP0jlsUXczJh2ql_xCjpSLrUwEu4ydQ89hkSDSs4Gfk6xd0Apx3mT9PxLGyJU&csui=3&ved=2ahUKEwj089TbyJOTAxUIRvEDHTq8NZIQgK4QegQIAxAB Эфиопия (Аддис-Абеба): Первый памятник (бюст) открыт в 2002 году на улице Пушкина (ныне - во дворе Национального музея) https://www.mid.ru/ru/maps/et/1655953/ mid.ru. В 2019 году установлен новый 5-метровый памятник, где Пушкин изображен с прадедом Ганнибалом
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09.03.2026 21:39 Відповісти
+1
А! Не знав... Але не всю новітню історію я знаю... А тут постарався "найновітніший історик" - Путін... А він і Сталіну почав пам"ятники ставить...
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09.03.2026 21:44 Відповісти
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дивно, всюде є...
а пушкіну та членіну в африці є?
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09.03.2026 20:56 Відповісти
Пам'ятника Пушкіну немає навіть на батьківщині предків Пушкіна - в Ефіопії... Пам"ятники Леніну були - поки негрів, СРСР, годував...
показати весь коментар
09.03.2026 21:35 Відповісти
спочатку тре перевіряти, а потім...
https://www.google.com/search?q=%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F+%28%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81-%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%29&oq=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B2+%D0%B0&gs_lcrp=**********************************************************************************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAUeVfVCKP8f_A6tykL7nFD85t8Edfjan6QVLfaxV0TiFLWB7ZR2CIMOeGsZ8WUS5LyYsVvyr2TRpzlUgVS6CZU2GaSd5qahwyxZugM7fti1lPpsmuP0jlsUXczJh2ql_xCjpSLrUwEu4ydQ89hkSDSs4Gfk6xd0Apx3mT9PxLGyJU&csui=3&ved=2ahUKEwj089TbyJOTAxUIRvEDHTq8NZIQgK4QegQIAxAB Эфиопия (Аддис-Абеба): Первый памятник (бюст) открыт в 2002 году на улице Пушкина (ныне - во дворе Национального музея) https://www.mid.ru/ru/maps/et/1655953/ mid.ru. В 2019 году установлен новый 5-метровый памятник, где Пушкин изображен с прадедом Ганнибалом
показати весь коментар
09.03.2026 21:39 Відповісти
А! Не знав... Але не всю новітню історію я знаю... А тут постарався "найновітніший історик" - Путін... А він і Сталіну почав пам"ятники ставить...
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09.03.2026 21:44 Відповісти
А у тебе, з голови, мізки викинули...
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09.03.2026 21:37 Відповісти
То вон якомусь свому місцевому (бо чорний) вуса приліпили!
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09.03.2026 22:11 Відповісти
Шевченко мабуть в ах*е, чи міг він колись про таке навіть подумати
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09.03.2026 22:30 Відповісти
Ну почему бы, в университете, не поставить памятник академику?
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09.03.2026 23:32 Відповісти
У Будапешті є пам'ятник і сквер Шевченка, а на Балатоні пам'ятник княгині Ользі, але угри все одно ніяк не збагнуть, що вони лише гості посеред гостинних слов'янських земель...
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09.03.2026 22:51 Відповісти
А щось ні слова про спонсорів. Держбюджет України?
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10.03.2026 08:43 Відповісти
 
 