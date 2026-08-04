Литва може замінити Ломоносова у шкільній програмі на Шевченка, - прем’єр

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував виключити зі шкільних програм твори російського вченого і письменника Михайла Ломоносова, натомість включивши до них творчість українського поета Тараса Шевченка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, відповідну пропозицію глава литовського уряду адресував Міністерству освіти, науки і спорту країни.

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Ломоносова пропонують прибрати через імперську ідеологію

За словами Сінкявічюса, литовські школярі не повинні вивчати патріотизм і громадянськість на творах авторів, чия творчість пов'язана з російською імперською ідеологією та прославленням імперських воєн.

У зв'язку з цим він запропонував переглянути загальноосвітні програми, затверджені у 2022 році.

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Шевченка хочуть включити до шкільної програми

Прем'єр Литви вважає, що твори Тараса Шевченка допоможуть литовським учням краще зрозуміти українську національну ідентичність та літературу, яка її сформувала.

Видання зазначає, що після затвердження нових навчальних програм у 2022 році в Литві лунала критика через велику кількість рекомендованих російських авторів і відсутність української класичної літератури.

Водночас Міністерство освіти Литви тоді наголошувало, що вивчення творів російських письменників не є обов'язковим, а вчителі можуть самостійно обирати авторів із різних країн.

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