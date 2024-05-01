Поруч із погруддям Шевченка в столиці Португалії намалювали рашистський символ. ФОТО

В Лісабоні невідомі намалювали неподалік погруддя Тараса Шевченка рашистський символ "Z".

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха, передає Цензор.НЕТ.

"Цього разу, вони (вандали. - Ред.) побоялися малювати свої позначки на самому погрудді, де Муніципалітет нещодавню встановив додаткове освітлення, але осквернили місця поблизу погруддя", - написав Садоха.

Він зазначив, що на подію відреагувало посольство України: дипустанова повідомило місцеву владу про новий вандалізм прихильників Путіна.

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