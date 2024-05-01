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Поруч із погруддям Шевченка в столиці Португалії намалювали рашистський символ. ФОТО

В Лісабоні невідомі намалювали неподалік погруддя Тараса Шевченка рашистський символ "Z".

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха, передає Цензор.НЕТ.

"Цього разу, вони (вандали. - Ред.) побоялися малювати свої позначки на самому погрудді, де Муніципалітет нещодавню встановив додаткове освітлення, але осквернили місця поблизу погруддя", - написав Садоха.

Він зазначив, що на подію відреагувало посольство України: дипустанова повідомило місцеву владу про новий вандалізм прихильників Путіна.

Також дивіться: Вандали зрізали прапор України у фінському місті на кордоні з РФ. ФОТО

Лісабон, Португалія. Поруч з погруддям Шевченка намалювали літеру Z
Лісабон, Португалія. Поруч з погруддям Шевченка намалювали літеру Z
Лісабон, Португалія. Поруч з погруддям Шевченка намалювали літеру Z

Автор: 

Португалія (206) Шевченко Тарас (103) вандалізм (426)


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Топ коментарі
+15
Рашистів треба витравлювати (нищити) по всьому булу-світу. Ця зараза розплодилась по всій земній кулі. Вонюче кацапсяче бидло гадить, гадить і гадить. Як тарганів треба їх треба знищувати.
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01.05.2024 10:54
+7
Бидло
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01.05.2024 10:50
+4
Піймати прорашистського "маляра" та зробити тату "Z" на лобі.
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01.05.2024 10:50
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01.05.2024 10:50 Відповісти
В центре москвы живут фашисты, все быдло на окраинах раиси или отправлено шпионить, убивать и гадить по заграницам.
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01.05.2024 11:41 Відповісти
Неправильно думаете. В духе фашистско-расиянской пропаганды. Платят хоть хорошо? Или деревянными?
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01.05.2024 11:51 Відповісти
Вот именно, где твои аргументы? В статье пишут про неизвестных, ты же суешь сюда португальца(почему не итальянку?), про то, что считают кацапы про Шевченко - тоже неаргументировано, да и слово "самобытность" ты тут применил в качестве синонима некой малозначности, деревенщины. Так что, кацапский дух детектед.
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01.05.2024 12:15 Відповісти
Символ сраного путінізиму бидлоросії не може бути проти того, хто його видумав - це нонсенс цілком в дусі росіянської бидлопропаганди - на чорне казати біле, тому це лайно і заборонене в багатьох чемних країнах, включаючи Україну.
Чий Крим?
Нарасії війна чи сво?
Хто з 14 року бомбив дамбас?
Що нині означає колорадська стрічка(георгиевская лента)?
Без відповіді на ці питання подальша дискусія неможлива, КАЦАП ДЕТЕКТЕД!
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01.05.2024 12:57 Відповісти
Чіткої відповіді нема.
КАЦАП ДЕТЕКТЕД.
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01.05.2024 13:57 Відповісти
А Шевченко - "русский"? Адже його "Кобзар" - "духовне зосередження українського націоналізму"! Це "Біблія" українців!
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01.05.2024 12:18 Відповісти
Покажи "кацапське" у Шевченка! Тоді повірю!
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01.05.2024 12:35 Відповісти
Піймати прорашистського "маляра" та зробити тату "Z" на лобі.
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01.05.2024 10:50 Відповісти
Розпеченим залізом. Не тату, а клеймо!
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01.05.2024 10:58 Відповісти
Рашистів треба витравлювати (нищити) по всьому булу-світу. Ця зараза розплодилась по всій земній кулі. Вонюче кацапсяче бидло гадить, гадить і гадить. Як тарганів треба їх треба знищувати.
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01.05.2024 10:54 Відповісти
До чого тупе рашиське бидло ,до речі там і багато вихідців з лднр які також заражені вірусом нациської пропоганди "русского мира ".
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01.05.2024 10:54 Відповісти
Скільки ж цієї мразоти кацапської по всьому світу поналазило!! Гірше за тарганів!!
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01.05.2024 10:58 Відповісти
Може пора їх виставляти на ''малую родіну''. Досить з ними церемонитися!
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01.05.2024 11:06 Відповісти
рашистські потвори
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01.05.2024 11:23 Відповісти
пересічні португальці на це не звертають увагу, це Z все одно що купа собачого гівна
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01.05.2024 11:31 Відповісти
Недавно написав мені один "чех" (емігрант з України) : "Чехи кажуть - "Коли десь смердить лайном - шукайте поблизу росіянина!"
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01.05.2024 11:32 Відповісти
 
 