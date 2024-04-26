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Вандали зрізали прапор України у фінському місті на кордоні з РФ. ФОТО

Невідомі протягом тижня двічі зрізали український прапор з флагштоку біля мерії міста Лаппеенрант, розташованого поруч з російським кордоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.

Перший раз вандали обрізали мотузки, на яких тримався прапор, і він упав на землю. Вдруге вони також порізали мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.

Міська влада звернулася до поліції.

Зараз прапор зняли, флагштоки ремонтують.

Також дивіться: Вандали розмалювали погруддя Шевченка у Лісабоні рашистською символікою. ФОТО

"Український прапор повернуть на флагшток, тільки-но це стане можливим", - пообіцяв мер міста Туомо Саллінен.

Вандали зрізали прапор України у Лааперанті

Автор: 

Фінляндія (1304) прапор (482) вандалізм (426)


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Топ коментарі
+17
До чого тут якісь міфічні вандали? Це зробили московити, тоб то - скоти. А порівнювати вандалів з цьома скотами це ображати вандалів.
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26.04.2024 09:42
+13
Хтось вірить у те що їх неможливо знайти ?
Фіни, не будьте наївними, завтра ці люди будуть здавати ваші позиції.....
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26.04.2024 09:39
+12
Це не якісь вандали, а кацапи які живуть там.
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26.04.2024 09:43
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Хтось вірить у те що їх неможливо знайти ?
Фіни, не будьте наївними, завтра ці люди будуть здавати ваші позиції.....
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26.04.2024 09:39 Відповісти
До чого тут якісь міфічні вандали? Це зробили московити, тоб то - скоти. А порівнювати вандалів з цьома скотами це ображати вандалів.
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26.04.2024 09:42 Відповісти
Це не якісь вандали, а кацапи які живуть там.
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26.04.2024 09:43 Відповісти
Це Тімур і єго команда.
Тепер прапор закріплять наверху жорстко без усіляких тросів.
Флагшток намажуть солідолом і поставлять відеокамеру.
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26.04.2024 09:46 Відповісти
Тімура на мацквє посадили, бо крав не тільки прапори....
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26.04.2024 09:54 Відповісти
Шото я на фото вообще флагов не вижу
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26.04.2024 09:50 Відповісти
Думаю справедливо буде знайти латентного московита і посадити його на флагшток
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26.04.2024 09:56 Відповісти
знову бояться назвати кацапів нелюдами. і приплели якихось міфічних вандалів
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26.04.2024 09:57 Відповісти
Гламурних витончених вандалів.
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26.04.2024 10:47 Відповісти
Значит рашистские ДРГ свободно там себя чуствуют. Не всех рашистов выгнали с Финляндии. Рашистские ублюдки сегодня флаги срезают под самым носом у финских властей а завтра взрывчатку заложат на каком то заводе или дом взорвут. Гнать нужно рашистов и ихних прихвостней отовсюду. А то в США уже либерасты доруководились до того что арабские террористы захватили университеты и ****** евреев и призывают уничтожить Тель-Авив.
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26.04.2024 09:59 Відповісти
А якщо знайти того кацапчика-діверсантата підвісити на флагшток розмалювавши пів його тіла блакитною, а пів тіла жовтою фарбами.
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26.04.2024 10:00 Відповісти
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26.04.2024 11:19 Відповісти
походу, при бажані, на Прапор України можна не напружуючися переловити усіх кацапських активних ждунів-засланців з міста Лаппеенрант
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26.04.2024 11:51 Відповісти
ох уж эти финны - ваантталлы сресали флакк. да напишите свинособаки порезали веревки, на которых их потом повесили на ближайшей сосне
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26.04.2024 12:18 Відповісти
 
 