Вандали зрізали прапор України у фінському місті на кордоні з РФ. ФОТО

Невідомі протягом тижня двічі зрізали український прапор з флагштоку біля мерії міста Лаппеенрант, розташованого поруч з російським кордоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.

Перший раз вандали обрізали мотузки, на яких тримався прапор, і він упав на землю. Вдруге вони також порізали мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.

Міська влада звернулася до поліції.

Зараз прапор зняли, флагштоки ремонтують.

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"Український прапор повернуть на флагшток, тільки-но це стане можливим", - пообіцяв мер міста Туомо Саллінен.