Вандали зрізали прапор України у фінському місті на кордоні з РФ. ФОТО
Невідомі протягом тижня двічі зрізали український прапор з флагштоку біля мерії міста Лаппеенрант, розташованого поруч з російським кордоном.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.
Перший раз вандали обрізали мотузки, на яких тримався прапор, і він упав на землю. Вдруге вони також порізали мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.
Міська влада звернулася до поліції.
Зараз прапор зняли, флагштоки ремонтують.
"Український прапор повернуть на флагшток, тільки-но це стане можливим", - пообіцяв мер міста Туомо Саллінен.
Топ коментарі
+17 Старый зольдат
показати весь коментар26.04.2024 09:42
+13 Олександр Гуменюк #582028
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+12 Sharikoff
показати весь коментар26.04.2024 09:43
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Фіни, не будьте наївними, завтра ці люди будуть здавати ваші позиції.....
Тепер прапор закріплять наверху жорстко без усіляких тросів.
Флагшток намажуть солідолом і поставлять відеокамеру.