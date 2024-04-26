Вандалы срезали флаг Украины в финском городе на границе с РФ. ФОТО

Неизвестные в течение недели дважды срезали украинский флаг с флагштока возле мэрии города Лаппеенрант, расположенного рядом с российской границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Первый раз вандалы обрезали веревки, на которых держался флаг, и он упал на землю. Во второй раз они также порезали веревки на соседних флагштоках, чтобы флаг нельзя было повесить и туда.

Городские власти обратились в полицию.

Сейчас флаг сняли, флагштоки ремонтируют.

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"Украинский флаг вернут на флагшток, как только это станет возможным", - пообещал мэр города Туомо Саллинен.