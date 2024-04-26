Вандалы срезали флаг Украины в финском городе на границе с РФ. ФОТО
Неизвестные в течение недели дважды срезали украинский флаг с флагштока возле мэрии города Лаппеенрант, расположенного рядом с российской границей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Первый раз вандалы обрезали веревки, на которых держался флаг, и он упал на землю. Во второй раз они также порезали веревки на соседних флагштоках, чтобы флаг нельзя было повесить и туда.
Городские власти обратились в полицию.
Сейчас флаг сняли, флагштоки ремонтируют.
"Украинский флаг вернут на флагшток, как только это станет возможным", - пообещал мэр города Туомо Саллинен.
Топ комментарии
+17 Старый зольдат
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+13 Олександр Гуменюк #582028
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+12 Sharikoff
показать весь комментарий26.04.2024 09:43
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Фіни, не будьте наївними, завтра ці люди будуть здавати ваші позиції.....
Тепер прапор закріплять наверху жорстко без усіляких тросів.
Флагшток намажуть солідолом і поставлять відеокамеру.