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Вандалы срезали флаг Украины в финском городе на границе с РФ. ФОТО

Неизвестные в течение недели дважды срезали украинский флаг с флагштока возле мэрии города Лаппеенрант, расположенного рядом с российской границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Первый раз вандалы обрезали веревки, на которых держался флаг, и он упал на землю. Во второй раз они также порезали веревки на соседних флагштоках, чтобы флаг нельзя было повесить и туда.

Городские власти обратились в полицию.

Сейчас флаг сняли, флагштоки ремонтируют.

Также смотрите: Вандалы разрисовали бюст Шевченко в Лиссабоне рашистской символикой. ФОТО

"Украинский флаг вернут на флагшток, как только это станет возможным", - пообещал мэр города Туомо Саллинен.

Вандали зрізали прапор України у Лааперанті

Автор: 

Финляндия (962) флаг (934) вандализм (600)


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Топ комментарии
+17
До чого тут якісь міфічні вандали? Це зробили московити, тоб то - скоти. А порівнювати вандалів з цьома скотами це ображати вандалів.
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26.04.2024 09:42
+13
Хтось вірить у те що їх неможливо знайти ?
Фіни, не будьте наївними, завтра ці люди будуть здавати ваші позиції.....
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26.04.2024 09:39
+12
Це не якісь вандали, а кацапи які живуть там.
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26.04.2024 09:43
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Хтось вірить у те що їх неможливо знайти ?
Фіни, не будьте наївними, завтра ці люди будуть здавати ваші позиції.....
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26.04.2024 09:39 Ответить
До чого тут якісь міфічні вандали? Це зробили московити, тоб то - скоти. А порівнювати вандалів з цьома скотами це ображати вандалів.
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26.04.2024 09:42 Ответить
Це не якісь вандали, а кацапи які живуть там.
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26.04.2024 09:43 Ответить
Це Тімур і єго команда.
Тепер прапор закріплять наверху жорстко без усіляких тросів.
Флагшток намажуть солідолом і поставлять відеокамеру.
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26.04.2024 09:46 Ответить
Тімура на мацквє посадили, бо крав не тільки прапори....
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26.04.2024 09:54 Ответить
Шото я на фото вообще флагов не вижу
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26.04.2024 09:50 Ответить
Думаю справедливо буде знайти латентного московита і посадити його на флагшток
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26.04.2024 09:56 Ответить
знову бояться назвати кацапів нелюдами. і приплели якихось міфічних вандалів
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26.04.2024 09:57 Ответить
Гламурних витончених вандалів.
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26.04.2024 10:47 Ответить
Значит рашистские ДРГ свободно там себя чуствуют. Не всех рашистов выгнали с Финляндии. Рашистские ублюдки сегодня флаги срезают под самым носом у финских властей а завтра взрывчатку заложат на каком то заводе или дом взорвут. Гнать нужно рашистов и ихних прихвостней отовсюду. А то в США уже либерасты доруководились до того что арабские террористы захватили университеты и ****** евреев и призывают уничтожить Тель-Авив.
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26.04.2024 09:59 Ответить
А якщо знайти того кацапчика-діверсантата підвісити на флагшток розмалювавши пів його тіла блакитною, а пів тіла жовтою фарбами.
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26.04.2024 10:00 Ответить
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26.04.2024 11:19 Ответить
походу, при бажані, на Прапор України можна не напружуючися переловити усіх кацапських активних ждунів-засланців з міста Лаппеенрант
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26.04.2024 11:51 Ответить
ох уж эти финны - ваантталлы сресали флакк. да напишите свинособаки порезали веревки, на которых их потом повесили на ближайшей сосне
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26.04.2024 12:18 Ответить
 
 