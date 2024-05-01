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Рядом с бюстом Шевченко в столице Португалии нарисовали рашистский символ. ФОТО

В Лиссабоне неизвестные нарисовали неподалеку бюста Тараса Шевченко рашистский символ "Z".

Об этом сообщил председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, передает Цензор.НЕТ.

"На этот раз, они (вандалы. - Ред.) побоялись рисовать свои отметки на самом бюсте, где Муниципалитет недавно установил дополнительное освещение, но осквернили места вблизи бюста", - написал Садоха.

Он отметил, что на событие отреагировало посольство Украины: дипучреждение сообщило местным властям о новом вандализме сторонников Путина.

Также смотрите: Вандалы срезали флаг Украины в финском городе на границе с РФ. ФОТО

Лісабон, Португалія. Поруч з погруддям Шевченка намалювали літеру Z
Лісабон, Португалія. Поруч з погруддям Шевченка намалювали літеру Z
Лісабон, Португалія. Поруч з погруддям Шевченка намалювали літеру Z

Автор: 

Португалия (197) Шевченко Тарас (272) вандализм (600)


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Топ комментарии
+15
Рашистів треба витравлювати (нищити) по всьому булу-світу. Ця зараза розплодилась по всій земній кулі. Вонюче кацапсяче бидло гадить, гадить і гадить. Як тарганів треба їх треба знищувати.
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01.05.2024 10:54
+7
Бидло
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01.05.2024 10:50
+4
Піймати прорашистського "маляра" та зробити тату "Z" на лобі.
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01.05.2024 10:50
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Бидло
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01.05.2024 10:50 Ответить
В центре москвы живут фашисты, все быдло на окраинах раиси или отправлено шпионить, убивать и гадить по заграницам.
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01.05.2024 11:41 Ответить
Неправильно думаете. В духе фашистско-расиянской пропаганды. Платят хоть хорошо? Или деревянными?
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01.05.2024 11:51 Ответить
Вот именно, где твои аргументы? В статье пишут про неизвестных, ты же суешь сюда португальца(почему не итальянку?), про то, что считают кацапы про Шевченко - тоже неаргументировано, да и слово "самобытность" ты тут применил в качестве синонима некой малозначности, деревенщины. Так что, кацапский дух детектед.
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01.05.2024 12:15 Ответить
Символ сраного путінізиму бидлоросії не може бути проти того, хто його видумав - це нонсенс цілком в дусі росіянської бидлопропаганди - на чорне казати біле, тому це лайно і заборонене в багатьох чемних країнах, включаючи Україну.
Чий Крим?
Нарасії війна чи сво?
Хто з 14 року бомбив дамбас?
Що нині означає колорадська стрічка(георгиевская лента)?
Без відповіді на ці питання подальша дискусія неможлива, КАЦАП ДЕТЕКТЕД!
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01.05.2024 12:57 Ответить
Чіткої відповіді нема.
КАЦАП ДЕТЕКТЕД.
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01.05.2024 13:57 Ответить
А Шевченко - "русский"? Адже його "Кобзар" - "духовне зосередження українського націоналізму"! Це "Біблія" українців!
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01.05.2024 12:18 Ответить
Покажи "кацапське" у Шевченка! Тоді повірю!
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01.05.2024 12:35 Ответить
Піймати прорашистського "маляра" та зробити тату "Z" на лобі.
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01.05.2024 10:50 Ответить
Розпеченим залізом. Не тату, а клеймо!
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01.05.2024 10:58 Ответить
Рашистів треба витравлювати (нищити) по всьому булу-світу. Ця зараза розплодилась по всій земній кулі. Вонюче кацапсяче бидло гадить, гадить і гадить. Як тарганів треба їх треба знищувати.
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01.05.2024 10:54 Ответить
До чого тупе рашиське бидло ,до речі там і багато вихідців з лднр які також заражені вірусом нациської пропоганди "русского мира ".
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01.05.2024 10:54 Ответить
Скільки ж цієї мразоти кацапської по всьому світу поналазило!! Гірше за тарганів!!
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01.05.2024 10:58 Ответить
Може пора їх виставляти на ''малую родіну''. Досить з ними церемонитися!
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01.05.2024 11:06 Ответить
рашистські потвори
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01.05.2024 11:23 Ответить
пересічні португальці на це не звертають увагу, це Z все одно що купа собачого гівна
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01.05.2024 11:31 Ответить
Недавно написав мені один "чех" (емігрант з України) : "Чехи кажуть - "Коли десь смердить лайном - шукайте поблизу росіянина!"
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01.05.2024 11:32 Ответить
 
 