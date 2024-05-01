Рядом с бюстом Шевченко в столице Португалии нарисовали рашистский символ. ФОТО
В Лиссабоне неизвестные нарисовали неподалеку бюста Тараса Шевченко рашистский символ "Z".
Об этом сообщил председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, передает Цензор.НЕТ.
"На этот раз, они (вандалы. - Ред.) побоялись рисовать свои отметки на самом бюсте, где Муниципалитет недавно установил дополнительное освещение, но осквернили места вблизи бюста", - написал Садоха.
Он отметил, что на событие отреагировало посольство Украины: дипучреждение сообщило местным властям о новом вандализме сторонников Путина.
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