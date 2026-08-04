Литва планує випускати безпілотники з Україною у рамках Drone Deal
Індустрія дронів
Литва планує локалізувати виробництво українських безпілотників на своїй території в межах двосторонньої співпраці у сфері оборонної промисловості.
Про це повідомляє LRT із посиланням на заяву міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, передає Цензор.НЕТ.
Литва запускає процес локалізації виробництва дронів
За словами міністра, реалізація ініціативи відбуватиметься через спільні інвестиції відповідно до угоди про співпрацю в оборонній промисловості, яку Україна та Литва підписали у травні.
Каунас зазначив, що в міністерстві вже проводяться кадрові зміни для запуску проєкту та залучення необхідних фахівців.
"У нас є угода з Україною, відома як Drone Deal. Наразі в команді міністерства вносяться зміни, щоб залучити ключових фахівців, які почнуть втілювати цю угоду в практичні рішення на місцях, щоб ми могли локалізувати виробництво українських дронів у Литві", — сказав він.
Спільні інвестиції та обмін технологіями
Очікується, що виробництво безпілотників у Литві здійснюватиметься із застосуванням технологій, отриманих від України.
Міністр підкреслив, що проєкт має принести користь обом сторонам. Він передбачає розвиток виробничих можливостей України та зміцнення оборонної галузі Литви.
У Вільнюсі розраховують, що локалізація виробництва допоможе пришвидшити випуск дронів, сприятиме впровадженню технологій і дозволить литовським інженерам працювати разом із українськими спеціалістами.
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