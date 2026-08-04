Литва планує випускати безпілотники з Україною у рамках Drone Deal

Індустрія дронів

Литва планує локалізувати виробництво українських безпілотників на своїй території в межах двосторонньої співпраці у сфері оборонної промисловості.

Про це повідомляє LRT із посиланням на заяву міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, передає Цензор.НЕТ.

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Литва запускає процес локалізації виробництва дронів

За словами міністра, реалізація ініціативи відбуватиметься через спільні інвестиції відповідно до угоди про співпрацю в оборонній промисловості, яку Україна та Литва підписали у травні.

Каунас зазначив, що в міністерстві вже проводяться кадрові зміни для запуску проєкту та залучення необхідних фахівців.

"У нас є угода з Україною, відома як Drone Deal. Наразі в команді міністерства вносяться зміни, щоб залучити ключових фахівців, які почнуть втілювати цю угоду в практичні рішення на місцях, щоб ми могли локалізувати виробництво українських дронів у Литві", — сказав він.

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Спільні інвестиції та обмін технологіями

Очікується, що виробництво безпілотників у Литві здійснюватиметься із застосуванням технологій, отриманих від України.

Міністр підкреслив, що проєкт має принести користь обом сторонам. Він передбачає розвиток виробничих можливостей України та зміцнення оборонної галузі Литви.

У Вільнюсі розраховують, що локалізація виробництва допоможе пришвидшити випуск дронів, сприятиме впровадженню технологій і дозволить литовським інженерам працювати разом із українськими спеціалістами.

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