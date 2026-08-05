Возле украинского Ан-124 нашли дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига: полиция подозревает диверсию, - Bild
В ночь на 5 августа работа аэропорта в Лейпциге была временно приостановлена. Причиной задержки рейсов стал неизвестный объект, обнаруженный недалеко от взлетно-посадочной полосы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет изданиеBild.
Опасная находка
По информации Bild, неизвестное устройство нашли непосредственно рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124.
Немецкие СМИ (NDR, WDR и SZ) отмечают, что это мог быть самодельно переделанный беспилотник с прикрепленным веществом, похожим на взрывчатку с детонатором.
Работа саперов и угроза диверсии
На место были привлечены саперы, которые должны были обезвредить аппарат с помощью робота путем контролируемого взрыва.
Правоохранительные органы расследуют версию диверсии и разыскивают пилота БПЛА. В связи с этим южную взлетно-посадочную полосу перекрыли, а часть рейсов перенаправили на другие аэропорты.
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