Польские истребители во второй раз за два дня перехватили российский разведывательный самолет, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш.

Польские истребители во второй раз за два дня перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи воздушного пространства НАТО. В Варшаве назвали такие действия России очередной провокацией и попыткой проверить готовность Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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Российский Ил-20 перехватили у Кошалина

По словам Косиняка-Камыша, инцидент произошел утром 4 августа.

Пара польских истребителей перехватила российский самолет Ил-20 в 56 километрах к северо-западу от города Кошалин в Западно-Поморском воеводстве.

В Польше назвали действия РФ провокацией

Министр обороны Польши заявил, что Россия в очередной раз совершает провокационные действия вблизи границ НАТО, проверяя бдительность и готовность систем обороны Альянса.

Напомним, это уже второй подобный случай за последние два дня. Накануне польские истребители также поднимались в воздух для перехвата российского самолета-разведчика над Балтийским морем.

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