РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13863 посетителя онлайн
Новости Перехват российских самолетов
300 15

Польские истребители во второй раз за два дня перехватили российский разведывательный самолет, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш.

Польша во второй раз за два дня подняла истребители из-за российского разведывательного самолета

Польские истребители во второй раз за два дня перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи воздушного пространства НАТО. В Варшаве назвали такие действия России очередной провокацией и попыткой проверить готовность Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Российский Ил-20 перехватили у Кошалина

По словам Косиняка-Камыша, инцидент произошел утром 4 августа.

Пара польских истребителей перехватила российский самолет Ил-20 в 56 километрах к северо-западу от города Кошалин в Западно-Поморском воеводстве.

В Польше назвали действия РФ провокацией

Министр обороны Польши заявил, что Россия в очередной раз совершает провокационные действия вблизи границ НАТО, проверяя бдительность и готовность систем обороны Альянса.

Напомним, это уже второй подобный случай за последние два дня. Накануне польские истребители также поднимались в воздух для перехвата российского самолета-разведчика над Балтийским морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша перехватила разведывательный самолет РФ над Балтийским морем: он летел с выключенным транспондером. ФОТО

Автор: 

Польша (9671) самолет (3851) перехват (385)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Перехопили, це мабуть крильцями кацапам помахали?
показать весь комментарий
04.08.2026 15:53 Ответить
+1
збили ? - ні .. повчіться у Оманського Потужніча потужнічать
показать весь комментарий
04.08.2026 15:55 Ответить

Загрузка...

 
 