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Новости Фото Перехват российских самолетов
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Польша перехватила разведывательный самолет РФ над Балтийским морем: он летел с выключенным транспондером. ФОТО

Польские истребители F-16 перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. Самолет летел в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Очередной успешный перехват российского самолета над Балтийским морем. Пара наших истребителей F-16 в 40 километрах к северу от Колобжега перехватила российский разведывательный самолет Ил-20. В очередной раз этот самолет совершал полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером. Нарушения воздушного пространства Польши не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Польша перехватила российский разведывательный самолет

Министр подчеркнул, что польские военные непрерывно отслеживают ситуацию и решительно реагируют на действия Российской Федерации, действуя в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО.

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