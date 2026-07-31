Польща перехопила розвідувальний літак РФ над Балтійським морем: летів із вимкненим транспондером. ФОТО

Польські винищувачі F-16 перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем. Літак летів у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Чергове успішне перехоплення російського літака над Балтійським морем. Пара наших винищувачів F-16 за 40 кілометрів на північ від Колобжега перехопила російський літак-розвідник Іл-20. Вкотре цей літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером. Порушення повітряного простору Польщі не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Міністр наголосив, що польські військові безперервно моніторять ситуацію та рішуче реагують на дії Російської Федерації, діючи в тісній співпраці із союзниками по НАТО.

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