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Новини Перехоплення російських літаків
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Польські винищувачі вдруге за два дні перехопили російський літак-розвідник, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш.

Польща вдруге за два дні підняла винищувачі через російський літак-розвідник

Польські винищувачі вдруге за два дні перехопили російський літак-розвідник Іл-20 поблизу повітряного простору НАТО. У Варшаві назвали такі дії Росії черговою провокацією та спробою перевірити готовність Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Російський Іл-20 перехопили біля Кошаліна

За словами Косіняка-Камиша, інцидент стався вранці 4 серпня.

Пара польських винищувачів перехопила російський літак Іл-20 за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін у Західнопоморському воєводстві.

У Польщі назвали дії РФ провокацією

Міністр оборони Польщі заявив, що Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність і готовність систем оборони Альянсу.

Нагадаємо, це вже другий подібний випадок за останні два дні. Напередодні польські винищувачі також піднімалися в повітря для перехоплення російського літака-розвідника над Балтійським морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща перехопила розвідувальний літак РФ над Балтійським морем: летів із вимкненим транспондером. ФОТО

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Польща (7649) літак (2567) перехоплення (400)
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Топ коментарі
+5
Перехопили, це мабуть крильцями кацапам помахали?
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04.08.2026 15:53 Відповісти
+2
Ну хочь тут не обісрались.
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04.08.2026 15:54 Відповісти
+2
збили ? - ні .. повчіться у Оманського Потужніча потужнічать
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04.08.2026 15:55 Відповісти

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