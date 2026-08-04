Польські винищувачі вдруге за два дні перехопили російський літак-розвідник, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш.

Польські винищувачі вдруге за два дні перехопили російський літак-розвідник Іл-20 поблизу повітряного простору НАТО. У Варшаві назвали такі дії Росії черговою провокацією та спробою перевірити готовність Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Російський Іл-20 перехопили біля Кошаліна

За словами Косіняка-Камиша, інцидент стався вранці 4 серпня.

Пара польських винищувачів перехопила російський літак Іл-20 за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін у Західнопоморському воєводстві.

У Польщі назвали дії РФ провокацією

Міністр оборони Польщі заявив, що Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність і готовність систем оборони Альянсу.

Нагадаємо, це вже другий подібний випадок за останні два дні. Напередодні польські винищувачі також піднімалися в повітря для перехоплення російського літака-розвідника над Балтійським морем.

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