Польські винищувачі вдруге за два дні перехопили російський літак-розвідник, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш.
Польські винищувачі вдруге за два дні перехопили російський літак-розвідник Іл-20 поблизу повітряного простору НАТО. У Варшаві назвали такі дії Росії черговою провокацією та спробою перевірити готовність Альянсу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Російський Іл-20 перехопили біля Кошаліна
За словами Косіняка-Камиша, інцидент стався вранці 4 серпня.
Пара польських винищувачів перехопила російський літак Іл-20 за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін у Західнопоморському воєводстві.
У Польщі назвали дії РФ провокацією
Міністр оборони Польщі заявив, що Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність і готовність систем оборони Альянсу.
Нагадаємо, це вже другий подібний випадок за останні два дні. Напередодні польські винищувачі також піднімалися в повітря для перехоплення російського літака-розвідника над Балтійським морем.
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