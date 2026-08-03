Російський розвідник Іл-20 без плану польоту перехопили польські винищувачі над Балтикою
Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який перебував над міжнародними водами Балтійського моря без плану польоту та з вимкненим транспондером. У Міноборони Польщі наголосили, що порушення повітряного простору країни не було.
Про це повідомив очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
За даними міністра, інцидент стався близько полудня приблизно за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба на узбережжі Балтійського моря.
Для перехоплення російського літака, який перебував у міжнародному повітряному просторі, були підняті два польські винищувачі, що несли чергування.
Очільник Міноборони Польщі наголосив, що порушення повітряного простору країни не було.
"Літак летів у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером", – зазначив він.
Як зауважив Косіняк-Камиш, Польща постійно стежить за ситуацією в регіоні Балтійського моря та вживає необхідних заходів для захисту повітряного простору і державного кордону.
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