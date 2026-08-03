Російський розвідник Іл-20 без плану польоту перехопили польські винищувачі над Балтикою

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який перебував над міжнародними водами Балтійського моря без плану польоту та з вимкненим транспондером. У Міноборони Польщі наголосили, що порушення повітряного простору країни не було.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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За даними міністра, інцидент стався близько полудня приблизно за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба на узбережжі Балтійського моря.

Для перехоплення російського літака, який перебував у міжнародному повітряному просторі, були підняті два польські винищувачі, що несли чергування.

Очільник Міноборони Польщі наголосив, що порушення повітряного простору країни не було.

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"Літак летів у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером", – зазначив він.

Як зауважив Косіняк-Камиш, Польща постійно стежить за ситуацією в регіоні Балтійського моря та вживає необхідних заходів для захисту повітряного простору і державного кордону.

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