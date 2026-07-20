Винищувачі НАТО тричі піднімалися на перехоплення російських літаків над Балтією

Минулого тижня винищувачі НАТО, що виконують місію повітряної поліції в країнах Балтії, тричі піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських військових літаків, які летіли в міжнародному повітряному просторі.

Про це повідомило в понеділок Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, 13 липня винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації двох винищувачів Су-30, які прямували з Калінінградської області до материкової частини Росії. Літаки летіли з увімкненими радіолокаційними транспондерами, але без планів польоту, підтримуючи зв’язок із Регіональним центром управління польотами (РЦУП).

14 липня винищувачі повітряної поліції НАТО ідентифікували розвідувальний літак Іл-20, який вилетів із Калінінградської області та повернувся назад. Літак летів із вимкненим транспондером, без плану польоту та не підтримував радіозв’язок із РЦУП.

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Інші випадки

Того ж дня винищувачі НАТО ідентифікували транспортний літак Іл-76, що прямував з материкової частини Росії до Калінінградської області. Він летів із увімкненим транспондером, без плану польоту, але підтримував радіозв’язок із РЦУП.

Минулої п’ятниці винищувачі НАТО також вилітали для ідентифікації розвідувального літака Іл-20М, який летів без увімкненого транспондера та плану польоту, проте підтримував зв’язок із РЦУП.

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