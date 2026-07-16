Перед самітом НАТО в Туреччині через збиту з курсу російську ракету оголошували повітряну тривогу, - Spiegel

Минулого тижня напередодні саміту НАТО в Анкарі по всій Туреччині оголосили найвищий рівень повітряної тривоги. Усе через російську ракету ППО, яка збилася з курсу.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

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Німецькі Patriot у стані максимальної готовності

За даними німецьких журналістів, інцидент стався у вівторок вранці 7 липня, незадовго до того, як глави держав та урядів країн НАТО почали прибувати до Анкари на щорічну зустріч. Тоді по всій території Туреччини оголосили повітряну тривогу.

У стан найвищої бойової готовності також було приведено зенітно-ракетну батарею Patriot Бундесверу, дислоковану в провінції Малатья.

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Радарні системи Альянсу незадовго до цього зафіксували ракету, яка на високій швидкості летіла з боку Грузії в напрямку турецького повітряного простору.

Хоча траєкторія ракети, яку спочатку класифікували як балістичну, пролягала осторонь Анкари, загроза масштабної ескалації була максимально високою. Після тривожного польоту збита з курсу російська ракета зрештою впала у нейтральні води Чорного моря, не завдавши руйнувань на суші. Попри це, подія викликала глибоке занепокоєння в НАТО.

Саміт НАТО

Саміт НАТО в Анкарі відбувся 7–8 липня та став майданчиком для обговорення ключових питань безпеки Альянсу, зокрема посилення оборони, підтримки України та протидії загрозам з боку Росії.

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