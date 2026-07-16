Перед саммитом НАТО в Турции из-за сбитой с курса российской ракеты объявили воздушную тревогу, — Spiegel

На прошлой неделе, накануне саммита НАТО в Анкаре, по всей Турции был объявлен высший уровень воздушной тревоги. Причиной послужила российская ракета ПВО, сбившаяся с курса.

Об этом сообщает Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

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Немецкие Patriot в состоянии максимальной готовности

По данным немецких журналистов, инцидент произошел во вторник утром 7 июля, незадолго до того, как главы государств и правительств стран НАТО начали прибывать в Анкару на ежегодную встречу. Тогда по всей территории Турции объявили воздушную тревогу.

В состояние высшей боевой готовности также была приведена зенитно-ракетная батарея Patriot Бундесвера, дислоцированная в провинции Малатья.

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Радарные системы Альянса незадолго до этого зафиксировали ракету, которая на высокой скорости летела со стороны Грузии в направлении турецкого воздушного пространства.

Хотя траектория ракеты, которую сначала классифицировали как баллистическую, пролегала в стороне от Анкары, угроза масштабной эскалации была максимально высокой. После тревожного полета сбитая с курса российская ракета в конце концов упала в нейтральные воды Черного моря, не нанеся разрушений на суше. Несмотря на это, собвание вызвало глубокую обеспокоенность в НАТО.

Саммит НАТО

Саммит НАТО в Анкаре состоялся 7–8 июля и стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов безопасности Альянса, в частности укрепления обороны, поддержки Украины и противодействия угрозам со стороны России.

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