Перед саммитом НАТО в Турции из-за сбитой с курса российской ракеты объявили воздушную тревогу, — Spiegel
На прошлой неделе, накануне саммита НАТО в Анкаре, по всей Турции был объявлен высший уровень воздушной тревоги. Причиной послужила российская ракета ПВО, сбившаяся с курса.
Об этом сообщает Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
Немецкие Patriot в состоянии максимальной готовности
По данным немецких журналистов, инцидент произошел во вторник утром 7 июля, незадолго до того, как главы государств и правительств стран НАТО начали прибывать в Анкару на ежегодную встречу. Тогда по всей территории Турции объявили воздушную тревогу.
В состояние высшей боевой готовности также была приведена зенитно-ракетная батарея Patriot Бундесвера, дислоцированная в провинции Малатья.
Радарные системы Альянса незадолго до этого зафиксировали ракету, которая на высокой скорости летела со стороны Грузии в направлении турецкого воздушного пространства.
Хотя траектория ракеты, которую сначала классифицировали как баллистическую, пролегала в стороне от Анкары, угроза масштабной эскалации была максимально высокой. После тревожного полета сбитая с курса российская ракета в конце концов упала в нейтральные воды Черного моря, не нанеся разрушений на суше. Несмотря на это, собвание вызвало глубокую обеспокоенность в НАТО.
Саммит НАТО
- Саммит НАТО в Анкаре состоялся 7–8 июля и стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов безопасности Альянса, в частности укрепления обороны, поддержки Украины и противодействия угрозам со стороны России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль