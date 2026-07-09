300 млн долларов на ракеты для Patriot для Украины и расширение оборонного сотрудничества с партнерами: итоги саммита НАТО в Анкаре

В кулуарах 36-го саммита НАТО в Анкаре были достигнуты договоренности, которые укрепят противовоздушную оборону Украины, откроют новые возможности для производства украинских оборонных решений и позволят привлечь дополнительное финансирование для оборонных проектов.

Об итогах саммита сообщили в Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка обороны Украины

В частности, в совместной Декларации по итогам саммита НАТО члены Альянса объявили о планах выделить в общей сложности $80 млрд на поддержку обороны Украины в 2026 году, включая $32 млрд в рамках оборонной части кредита ЕС, остальные $48 млрд — двусторонняя помощь. По оценке МОУ, страны-партнеры уже заложили в бюджет $40 млрд на двустороннюю помощь Украине в сфере безопасности в 2026 году. Таким образом, Декларация НАТО означает намерение членов Альянса выделить дополнительные $8 млрд на помощь Украине в сфере безопасности в 2026 году.

Члены Альянса заявили о своем намерении обеспечить в 2027 году как минимум аналогичный уровень поддержки в размере 80 млрд долларов.

Читайте также: НАТО сохраняет силу и единство, несмотря на споры вокруг Трампа, — Вадефуль

Закупка ракет для Patriot

В ходе саммита Норвегия объявила о выделении около $306 млн на закупку ракет для Patriot через механизмы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) и JUMPSTART.

Кроме того, Норвегия вместе с Данией, Германией и Канадой планирует совместно заказать новые ракеты за счет взносов в JUMPSTART и PURL.

Норвегия также готова поддерживать закупки ракет для Patriot у стран, которые уже имеют их в имеющихся запасах. Это поможет быстрее удовлетворить острую потребность украинской ПВО в средствах противоракетной обороны.

Читайте также: Саммит НАТО в Анкаре продемонстрировал "новый дух" единства Альянса, — Мерц

Сотрудничество с Германией

Отмечается, что Украина и Германия подписали имплементационное соглашение о запуске совместного производства ракет-дронов Bars в Германии.

Сообщается, что проект будет профинансирован немецкой стороной. Вся произведенная продукция будет направлена Силам обороны Украины.

Это еще один шаг в развитии совместного оборонного производства между Украиной и Германией. Проект позволит масштабировать украинские технологии, доказавшие свою эффективность в условиях современной войны.

Проекты по совместному производству помогают быстрее обеспечивать Силы обороны Украины эффективными средствами поражения и одновременно укрепляют оборонную промышленность союзников.

Читайте также: Уже есть конкретные решения по усилению ПВО и антибаллистических возможностей Украины, — Сибига

Новые соглашения Drone Deal

Кроме того, Президент Украины подписал Drone Deal с лидерами Эстонии, Нидерландов и Дании.

Drone Deal открывает больше возможностей для:

совместного оборонного производства;

обмена экспертизой и боевым опытом;

развития дронных технологий;

прозрачности в вопросах экспорта вооружения.

В целом Украина уже имеет девять таких соглашений с партнерами.

Читайте также: На производство ракет Patriot в Украине уйдут годы, это не будет быстрым решением, — Bloomberg

Финансирование оборонных проектов

Канада предложила Украине стать государством-учредителем банка в сфере обороны, безопасности и устойчивости. О совместном намерении создать Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) на саммите НАТО в Анкаре объявили лидеры Украины, Канады, Албании, Бельгии, Греции, Латвии, Люксембурга, Румынии и Турции.

Цель банка — укрепить обороноспособность союзников за счет привлечения около 134 млрд долларов доступного финансирования.

DSRB сможет предоставлять низкопроцентные кредиты для оборонных проектов. Банк также планирует предоставлять гарантии частным банкам для поддержки расширения оборонной промышленности.

Читайте: Производство и техническое обслуживание ракет для Patriot: Польша будет сотрудничать с Украиной, — Косиняк-Камыш

Больше возможностей для обороны Украины и партнеров

В Минобороны отмечают, что новые договоренности на саммите НАТО в Анкаре поддерживают ключевые приоритеты стратегии обороны Украины: достижение технологического превосходства на фронте и развитие партнерств по принципу "win-win".

"Drone Deal, совместное производство и новые финансовые инструменты позволяют Украине масштабировать решения, которые работают в условиях современной войны, а партнерам — развивать собственный оборонный потенциал на основе украинского опыта", — добавили в министерстве.