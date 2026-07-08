Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS. ВИДЕО
Индустрия дронов
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS.
Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что соглашение заключено по итогам совместных усилий Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine.
Что предусматривает соглашение
"Немецкая сторона будет финансировать производство БПЛА на первом этапе проекта, а всё изготовленное оборудование будет поставлено Вооруженным Силам Украины", - сообщил Сибига.
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