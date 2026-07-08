Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS. ВИДЕО

Индустрия дронов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что соглашение заключено по итогам совместных усилий Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine.

Читайте также: Депутат Бундестага заявил, что ракеты Taurus не изменят ход войны, но укрепят ВСУ

Что предусматривает соглашение

"Немецкая сторона будет финансировать производство БПЛА на первом этапе проекта, а всё изготовленное оборудование будет поставлено Вооруженным Силам Украины", - сообщил Сибига.

Читайте также: Переговоры с Германией по Drone Deal продвигаются очень оперативно - посол Макеев