Депутат Бундестага заявил, что ракеты Taurus не изменят ход войны, но укрепят ВСУ
Германия могла бы передать Украине крылатые ракеты Taurus, которые стали бы важным усилением имеющихся дальнобойных возможностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью "Укринформу" председателя Германо-украинской парламентской группы, депутата Бундестага от партии "Союз 90 — Зеленые" Робина Вагенера.
Taurus не решают исход войны, но усиливают возможности
По словам Вагенера, ракеты Taurus не являются решающим фактором в войне, однако они могут существенно дополнить имеющиеся возможности Украины.
"Taurus никогда не были каким-то game changer. Не существует одной-единственной системы вооружений, способной решить исход войны. В то же время Taurus с самого начала были бы ценным дополнением к украинским возможностям, и это остается актуальным и сегодня", — отметил депутат.
Он подчеркнул, что у Германии есть эти ракеты, но решение об их передаче до сих пор не принято. По его словам, украинская сторона неоднократно подчеркивала, что эта система способна обеспечить возможности, которых сейчас не хватает.
Партнерство с Украиной как обмен опытом
Вагенер обратил внимание, что за последние годы Украина значительно усилила свои дальнобойные возможности.
Он отметил, что у Украины уже есть ряд решений, которых может не быть даже у Германии. Именно поэтому сотрудничество между странами должно строиться не только как помощь, но и как взаимный обмен опытом.
По его словам, особенно важно развивать совместные решения в сфере современных дальнобойных ударных возможностей. Это отвечает интересам обеих сторон и позволяет углублять сотрудничество.
В то же время депутат подчеркнул, что даже несмотря на развитие собственного вооружения, ракеты Taurus могли бы внести весомый вклад в укрепление украинских возможностей.
Как сообщалось, министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что Украина до сих пор нуждается в поставках ракет Taurus. По его словам, украинские силы уже эффективно наносят удары по российской инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, используя беспилотники.
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«Сидить старшина і наминає хліб із салом. До нього підходить голодний солдат і просить поділитися.
- Добре, - відповідає старшина. - Але спочатку випий відро води.
Солдат через силу якось вливає в себе воду.
- Ну що, сало будеш? - питає старшина.
- Та мені вже погано і нудить, - відповідає солдат.
- От бачиш, - підсумовує старшина. - Ти не їсти хотів, а пити!»
Я згадав цей анекдот, коли почув слова німецького міністра Пісторіуса, що Україні вже не потрібні Тауруси, в неї є власні діпстрайки.
Karl Volokh
Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n4011658
"Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження.Насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре", -Федоров.
Джерело: https://censor.net/ua/n4002562
Як після таких заяв можна сподіватися на допомогу?