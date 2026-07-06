Депутат Бундестагу заявив, що ракети Taurus не змінять хід війни, але посилять ЗСУ

Німеччина могла б передати Україні крилаті ракети Taurus, які стали б важливим підсиленням для наявних далекобійних спроможностей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю "Укрінформу" голови Німецько-української парламентської групи, депутата Бундестагу від партії Союз 90 Зелені Робіна Вагенера.

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Taurus не вирішують війну, але підсилюють можливості

За словами Вагенера, ракети Taurus не є вирішальним фактором у війні, однак вони можуть суттєво доповнити наявні можливості України.

"Taurus ніколи не були якимось game changer. Не існує однієї-єдиної системи озброєнь, здатної вирішити результат війни. Водночас Taurus із самого початку були б цінним доповненням до українських можливостей, і це залишається актуальним і сьогодні", — зазначив депутат.

Він підкреслив, що Німеччина має ці ракети, але рішення про їх передачу досі не ухвалене. За його словами, українська сторона неодноразово наголошувала, що ця система здатна забезпечити спроможності, яких наразі бракує.

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Партнерство з Україною як обмін досвідом

Вагенер звернув увагу, що за останні роки Україна значно посилила власні далекобійні можливості.

Він зазначив, що Україна вже має низку рішень, яких може не бути навіть у Німеччини. Саме тому співпраця між країнами має будуватися не лише як допомога, а й як взаємний обмін досвідом.

За його словами, особливо важливо розвивати спільні рішення у сфері сучасних далекобійних ударних можливостей. Це відповідає інтересам обох сторін і дозволяє поглиблювати співпрацю.

Водночас депутат наголосив, що навіть попри розвиток власного озброєння, ракети Taurus могли б зробити вагомий внесок у посилення українських можливостей.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що Україна досі потребує постачання ракет Taurus. За його словами, українські сили вже ефективно завдають ударів по російській інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах і логістичних об’єктах, використовуючи безпілотники.

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