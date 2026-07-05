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Новини Постачання Taurus
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Україна більше не потребує крилатих ракет Taurus, - Пісторіус

Пісторіус про Taurus для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що Україна досі потребує постачання ракет Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

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Чи потрібні Taurus?

Пісторіус заявив, що українські сили вже ефективно завдають ударів по російській інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах і логістичних об’єктах, використовуючи безпілотники.

Він зауважив, що не вважає, що "Україні досі потрібні ракети Taurus".

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Ситуація на фронті

Крім того, за словами Пісторіуса, ситуація на фронті залишається переважно стабільною, без суттєвих змін лінії бойового зіткнення.

"Ситуація ще ніколи не мала такий гарний вигляд, як зараз. На полі бою руху майже немає. Іноді кілька кілометрів в один бік, іноді – в інший, але завжди з неймовірними втратами для російських збройних сил. І найголовніше – Україна дедалі успішніше уражає цілі на території Росії, тим самим знищуючи нафтопереробні заводи та військову логістику", – додав міністр.

Що передувало?

  • Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більше не бачить необхідності передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на фронті.
  • Своєю чергою міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Україна вже має ракети, які працюють на схожій із Taurus дистанції і більше.

Автор: 

Пісторіус Борис (381) Taurus Таурус (67)
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Топ коментарі
+10
"Ситуація ще ніколи не виглядала так добре, як зараз. На полі бою руху майже немає" - оце й є справжня мрія багатьох наших "партнерів". Ще в 22-му році вони заявляли "росія не повинна перемогти/Україна не повинна програти", але мало хто зрозумів зміст сказаного.
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05.07.2026 13:09 Відповісти
+10
Сказав би чесно, що жаба душить за ракети. Ні, треба верзти якусь ×ерню, що навіть на голову не налазить.
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05.07.2026 13:10 Відповісти
+7
Не потребувАла, не потребувАла, а тепер і зовсім не потребУє.
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05.07.2026 13:07 Відповісти

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