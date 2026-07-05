Україна більше не потребує крилатих ракет Taurus, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що Україна досі потребує постачання ракет Taurus.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

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Чи потрібні Taurus?

Пісторіус заявив, що українські сили вже ефективно завдають ударів по російській інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах і логістичних об’єктах, використовуючи безпілотники.

Він зауважив, що не вважає, що "Україні досі потрібні ракети Taurus".

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Ситуація на фронті

Крім того, за словами Пісторіуса, ситуація на фронті залишається переважно стабільною, без суттєвих змін лінії бойового зіткнення.

"Ситуація ще ніколи не мала такий гарний вигляд, як зараз. На полі бою руху майже немає. Іноді кілька кілометрів в один бік, іноді – в інший, але завжди з неймовірними втратами для російських збройних сил. І найголовніше – Україна дедалі успішніше уражає цілі на території Росії, тим самим знищуючи нафтопереробні заводи та військову логістику", – додав міністр.

Що передувало?