Федоров про Taurus: У нас вже є ракети, які працюють на схожій дистанції і більше

Україна завжди відкрита до отримання Taurus, проте вже має ракети схожої дальності.

Про це заявив глава Міноборони України Михайло Федоров під час брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що відомо?

"Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження", - сказав очільник Міноборони.

Водночас, зауважив Федоров, Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження.

"Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре", - додав міністр.

Що передувало?

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більше не бачить необхідності передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на фронті.

