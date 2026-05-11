УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13323 відвідувача онлайн
Новини Постачання Taurus
2 321 58

Федоров про Taurus: У нас вже є ракети, які працюють на схожій дистанції і більше

Федоров зробив заяву про ракети Taurus: вже є аналоги

Україна завжди відкрита до отримання Taurus, проте вже має ракети схожої дальності.

Про це заявив глава Міноборони України Михайло Федоров під час брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження", - сказав очільник Міноборони.

Водночас, зауважив Федоров, Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження.

"Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре", - додав міністр.

Читайте: Зеленський про Taurus для України: Остаточного рішення ще не ухвалено

Що передувало?

  • Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більше не бачить необхідності передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на фронті.

Читайте: Україна та Німеччина домовились про запуск програми Brave Germany

Автор: 

Німеччина (8031) Федоров Михайло (1102) Taurus Таурус (66)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ну і все.Ракети вже не потрібні.
показати весь коментар
11.05.2026 14:48 Відповісти
+15
сідай хфьодоров !
двійка !
йди уважно вчи ТТХ Таурусів (особливо у частині малопомітності та систем наведення) і більше...

НЕ болтай єрундой !

.
показати весь коментар
11.05.2026 14:51 Відповісти
+11
Теж саме і з Фламінго,

Дрони компанії Fire Point, які закуповують за бюджетні кошти, у 12 разів дорожчі за більш ефективні безпілотники, - майор ЗСУ Юрій Касьянов.

Він заявив, що у 2023 році один дрон, здатний долетіти до москви, для його підрозділу коштував приблизно $4,5 тис. Тоді як дрон Fire Point вже тоді обходився приблизно у $55 тис. Раніше на тому ж засіданні він казав, що за рік три тисячі дронів Fire Point були запущені на Москву, але долетів лише один.

За словами Касьянова, у його підрозділі з 12 безпілотників до Москви долетіли сім, а до центру російської столиці - три.
показати весь коментар
11.05.2026 15:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і все.Ракети вже не потрібні.
показати весь коментар
11.05.2026 14:48 Відповісти
Нехай тепер бігают за нами
показати весь коментар
11.05.2026 14:50 Відповісти
І прпосять.А президент підпише указ.
показати весь коментар
11.05.2026 14:52 Відповісти
но ету птіцу фламінго нє відал нікто...
Макаревич, із пєсні

.
показати весь коментар
11.05.2026 14:53 Відповісти
Та пуски були.Але їх збивають,або вони не долітають.
показати весь коментар
11.05.2026 14:54 Відповісти
а заплачено за випуск
показати весь коментар
11.05.2026 14:56 Відповісти
Минулого року за 3000.
показати весь коментар
11.05.2026 15:02 Відповісти
так і сказала - якщо я туди полечу, то мене вбють

показати весь коментар
11.05.2026 15:07 Відповісти
Там і якийсь веня не відстає - фламінго у нас є, але ми вам їх не покажемо. Точно як отий дядя федор з мультіку про посилку.
показати весь коментар
11.05.2026 15:12 Відповісти
Не бачив ніхто, в владі це і не потрібно. Показали мультики і нарід повірив. А б'ють по ворогу англійськими, французькими і українськими ракетами ''Нептун'', яких виготовляється дуже мало.
показати весь коментар
11.05.2026 16:53 Відповісти
Теж саме і з Фламінго,

Дрони компанії Fire Point, які закуповують за бюджетні кошти, у 12 разів дорожчі за більш ефективні безпілотники, - майор ЗСУ Юрій Касьянов.

Він заявив, що у 2023 році один дрон, здатний долетіти до москви, для його підрозділу коштував приблизно $4,5 тис. Тоді як дрон Fire Point вже тоді обходився приблизно у $55 тис. Раніше на тому ж засіданні він казав, що за рік три тисячі дронів Fire Point були запущені на Москву, але долетів лише один.

За словами Касьянова, у його підрозділі з 12 безпілотників до Москви долетіли сім, а до центру російської столиці - три.
показати весь коментар
11.05.2026 15:00 Відповісти
Касьянов - тріпло куди вітер подає

.
показати весь коментар
11.05.2026 16:05 Відповісти
Позор.
показати весь коментар
11.05.2026 14:49 Відповісти
тобто догляд ?
показати весь коментар
11.05.2026 15:02 Відповісти
А що до Фламінго,то до них немає двигунів.Бо Фламінго зроблена на базі совєцького безпілотника і на тих двигунах,що залишилися від тих безпілотників.
показати весь коментар
11.05.2026 14:50 Відповісти
двигуни, в принципі, є.
бо це наші, запорізькі, двигуни до навчальних чеських літаків.

але, ракетні школи невігласами за рік не створюються !

присягають пам'яттю Королева, фон Брауна !
пан Коростильов не дасть збрехати !

.
показати весь коментар
11.05.2026 14:56 Відповісти
Вже немає в неаявності.Їх розробляти вже потрібно.Зробили на тих,щоб стояли на складах і все.В нас і спеціалістів вже достатньо немає.Майже ніхто на таке не вчиться,бо це тут безперспективно.
показати весь коментар
11.05.2026 15:00 Відповісти
сідай хфьодоров !
двійка !
йди уважно вчи ТТХ Таурусів (особливо у частині малопомітності та систем наведення) і більше...

НЕ болтай єрундой !

.
показати весь коментар
11.05.2026 14:51 Відповісти
цей федот бади продавав,потім IT і нарешті міністр оборони
показати весь коментар
11.05.2026 14:55 Відповісти
ну, Манамара теж не дивізією, а лише Дженерал Моторз командував.

але хфьорову, нажаль, дуже далеко до Макнамари....

.
показати весь коментар
11.05.2026 14:59 Відповісти
Цього в іграх контрстрайка не вчать.
показати весь коментар
11.05.2026 14:56 Відповісти
А в Батлфілдах навчать.
показати весь коментар
11.05.2026 15:01 Відповісти
А навіщо йому знати ТТХ? Нарід 7 років вірить у зелену брехню і буде вірити далі. Тільки почне щось підозрювати - відразу яких в інтернет ''бомби'', що білазасрашка стягує на кордон танки, а росія готується вдарити ядерною зброєю. Нарід відразу лякається і забуває про свої підозри до влади і чекає на зброю ''возмездия'.
показати весь коментар
11.05.2026 16:57 Відповісти
*****,ну це писдець!Хвьодоров обскакав тих,що роками працюють в оборонці з часів холодної війни.
показати весь коментар
11.05.2026 14:53 Відповісти
Так у нього є приклад - зеленский замість КБ Луч та КБ Південе - таких профі ще по світу пошукать - створює з виробників бетоних меблів - виробника ракет фламінго.
показати весь коментар
11.05.2026 15:16 Відповісти
цей міністр працює на 3,14дерацію.Ми вже маємо своє. а ваше нам не дуже потрібно....Може цей "менеджер" має можливості "своїм" знищити Кримський міст.або ж/д.яку рашист збудував окупованим Півднем України,????
показати весь коментар
11.05.2026 14:56 Відповісти
Цей міністр зміг і говорити Маска кацапам Старлінки відключити.
показати весь коментар
11.05.2026 15:13 Відповісти
Міноборони України Михайло Федоров під час брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві, вів розмову про ракети...а Ви переводите "стрілки" на старлінки...
показати весь коментар
11.05.2026 15:29 Відповісти
Це він про фламіндічів? Пробігала нещодавно статистика їх використань. І шось там якось все дуже погано. Пишуть про 23 півдверджені пуски і 6 підтверджених влучань.
23 пуски за рік якось не бʼється з анонсованим випуском 1-2 ракети на день.
показати весь коментар
11.05.2026 14:56 Відповісти
2 влучання, 6 долетіло незрозуміло куди
показати весь коментар
11.05.2026 15:00 Відповісти
Що значить "з анонсованим випуском 1-2 ракети на день"?
The Economist: "Україна для ударів по території окупанта почала використовувати власні ракети "Фламінго" і виробляє наразі 2-3 ракети на день, а до кінця жовтня збільшить виробництво до 7 ракет на добу" /6 жовтня 2025/
показати весь коментар
11.05.2026 15:11 Відповісти
Пробачте, шо я так применшив фламідічевий потенціал
показати весь коментар
11.05.2026 15:12 Відповісти
Тому що це ракета яку розробляють буквально зараз, це нормально що є недоліки які відмічаються і виправляються. Просто ніхто не розробляє ракети прямо під час війни.

В по друге, Фламінго це дуже компромісна ракета, яка в першу чергу повинна бути дешевою. А цього добитися важко.
показати весь коментар
11.05.2026 15:15 Відповісти
в мене більше претензій до кількості пусків, ніж до кількості влучань. Хоча і влучань можна побільше.
показати весь коментар
11.05.2026 15:59 Відповісти
zeгопота виділить кошти і сама ж їх змародерить, а ракет як не було так і не буде. А тепер ще й німці не дадуть....
затоніпарашенка і указ про парад на красній площі гундосе видало, а лохам зайшло
показати весь коментар
11.05.2026 14:57 Відповісти
Ну дебіл або навпаки і працює на кремль.
показати весь коментар
11.05.2026 14:57 Відповісти
фьйодоров Zельоний ібанько

це воно мабуть про фламінго звизділо ..
показати весь коментар
11.05.2026 14:58 Відповісти
федоров та таурус - нова оцифровка фінансового, зеленого проекту допомоги "викрадання європи" ))
показати весь коментар
11.05.2026 15:00 Відповісти
1. Серійність та масовість
2. Точність влучань
3. Захист виробництва

що по цим питання "якихось ракет" що є в Україні скаже Zельона Гнида велічайший кібербезопаснік фьйодоров ?
показати весь коментар
11.05.2026 15:01 Відповісти
Блін, міністр оборони у зельоним піджаку!
Правильно буде сказати - маємо таке шо летить ще далі від таурусу, але не по координатам, а приблизно в ту сторону і то не завжди. І не знаємо куди і коли долітає. і чі долітає взагалі.
Поки добрі люди не підкажуть...
показати весь коментар
11.05.2026 15:07 Відповісти
Ну как бы эффективность и надежность таурусов уже известна. А вот про ракеты украинского производства пока что ничего не понятно. Так, что Федорову лучше помолчать.
показати весь коментар
11.05.2026 15:08 Відповісти
Було б дуже цікаво заново і в реальних умовах перевірити ефективність та надійність цих ракет, але ж не маємо такої можливості
показати весь коментар
11.05.2026 15:14 Відповісти
Полностью с Вами согласен. Думаю, это пошло бы на пользу и Украине и компании производителю. Но, увы, Украина их так и не получила. Мне тоже интересно почему.
показати весь коментар
11.05.2026 15:29 Відповісти
І де ті Тауруси літали?
показати весь коментар
11.05.2026 15:16 Відповісти
На полигонах Южной Кореи. Отличие их от штормшедоу в дальности полета и принципе пробития укреплений.
показати весь коментар
11.05.2026 15:27 Відповісти
ніде не літали. Запустили колись пару штук з корейського F-15K Slam Eagle, і потому все.
показати весь коментар
11.05.2026 16:56 Відповісти
Тільки звиздіти без результату. Зліпити якийсь проект зі старої кацапської ракети, яка велика, повільна, не розроблена по ******** технологіям, яка світиться на радарі як місяць на небі. Ні одного підтвердженого враження. Зате вкрали сотні мільярдів. Не дарма розслідують, як це пройшло мимо СБУ. Кацапський шахрай, який завинив півтора мільярди дерев'яних, був відпущений з Сізо, і відправлений в Україну "будувати ракети". Всі закупки за кордоном проводились через якісь фірми, які зникали разом з грошима, і в результаті виявлялись підставними ФСБешними.
показати весь коментар
11.05.2026 15:08 Відповісти
Дальності . А кількості ?
показати весь коментар
11.05.2026 15:32 Відповісти
А ця глава МО хоч в армії служила? Чи тільки здійснювала гербалайфні афери?
показати весь коментар
11.05.2026 15:34 Відповісти
- А ви ці ракети запускаєте?
- Ні, тільки розказуємо про них!
показати весь коментар
11.05.2026 15:34 Відповісти
Но это не точно,из 30 только 2 полезные.Мвродеры зЕ.
показати весь коментар
11.05.2026 16:29 Відповісти
заіпали вже тими "таурусами". Носіями цих КР можуть бути тільки JAS 39 Gripen E\F, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а також Eurofighter Typhoon. І жоден із цих літаків Україна не отримає в осяжному мабутньому.
показати весь коментар
11.05.2026 16:39 Відповісти
Дуже хочеться вірити, що ті фламінго колись полетять масово та влучно, але враховуючи особистість пана Міндича, Штіллермана та їх бекграунд, надії мало. Дуже схоже на гиганську аферу з відволіканням часу, коштів, сил та надій на вдавану ціль.
показати весь коментар
11.05.2026 16:44 Відповісти
Юрій Касьянов заявив що ракети фламінго це фейк,адже в Україні немає налагодженого виробництва двигунів та електроніки для цих ракет,а купити за кордом це неможливо,тисячами їх "виготовляють" лише на папері.
показати весь коментар
11.05.2026 19:58 Відповісти
****** у вас є, а не ракети! Ішак, після чергової дози, накукурікає будь-чого, а зелена бидлота повторює.
показати весь коментар
11.05.2026 22:05 Відповісти
Та ми ваші тауруси на прутні крутили.

У нас будь-яка ЗЕлена хвойда може очолити виробництво ракет. Будь-який продюсер може стати зброярем.

Всі ваші технології ***** у порівнянні з літаючою трубою з лайна та палок, яка за рік аж 2 рази кудись долетіла.
показати весь коментар
12.05.2026 01:54 Відповісти
 
 