Федоров про Taurus: У нас вже є ракети, які працюють на схожій дистанції і більше
Україна завжди відкрита до отримання Taurus, проте вже має ракети схожої дальності.
Про це заявив глава Міноборони України Михайло Федоров під час брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження", - сказав очільник Міноборони.
Водночас, зауважив Федоров, Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження.
"Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре", - додав міністр.
Що передувало?
- Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більше не бачить необхідності передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus з огляду на технологічний прогрес Києва на фронті.
Дрони компанії Fire Point, які закуповують за бюджетні кошти, у 12 разів дорожчі за більш ефективні безпілотники, - майор ЗСУ Юрій Касьянов.
Він заявив, що у 2023 році один дрон, здатний долетіти до москви, для його підрозділу коштував приблизно $4,5 тис. Тоді як дрон Fire Point вже тоді обходився приблизно у $55 тис. Раніше на тому ж засіданні він казав, що за рік три тисячі дронів Fire Point були запущені на Москву, але долетів лише один.
За словами Касьянова, у його підрозділі з 12 безпілотників до Москви долетіли сім, а до центру російської столиці - три.
23 пуски за рік якось не бʼється з анонсованим випуском 1-2 ракети на день.
The Economist: "Україна для ударів по території окупанта почала використовувати власні ракети "Фламінго" і виробляє наразі 2-3 ракети на день, а до кінця жовтня збільшить виробництво до 7 ракет на добу" /6 жовтня 2025/
В по друге, Фламінго це дуже компромісна ракета, яка в першу чергу повинна бути дешевою. А цього добитися важко.
