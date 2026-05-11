Федоров о Taurus: У нас уже есть ракеты, работающие на аналогичной дистанции и более
Украина всегда готова принять поставки ракет Taurus, однако уже располагает ракетами аналогичной дальности.
Об этом заявил глава Минобороны Украины Михаил Федоров во время брифинга с немецким коллегой Борисом Писториусом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно?
"Если говорить о Taurus, то, конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на дистанции аналогичной и больше. Но таких средств поражения никогда не бывает много", - сказал глава Минобороны.
В то же время, отметил Федоров, Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения.
"Но на самом деле сегодня мы уже обретаем определенную независимость в этом направлении. Мы все видели удары по РФ на расстоянии 1500 км. И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо", - добавил министр.
Что предшествовало?
- Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не видит необходимости передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.
Дрони компанії Fire Point, які закуповують за бюджетні кошти, у 12 разів дорожчі за більш ефективні безпілотники, - майор ЗСУ Юрій Касьянов.
Він заявив, що у 2023 році один дрон, здатний долетіти до москви, для його підрозділу коштував приблизно $4,5 тис. Тоді як дрон Fire Point вже тоді обходився приблизно у $55 тис. Раніше на тому ж засіданні він казав, що за рік три тисячі дронів Fire Point були запущені на Москву, але долетів лише один.
За словами Касьянова, у його підрозділі з 12 безпілотників до Москви долетіли сім, а до центру російської столиці - три.
бо це наші, запорізькі, двигуни до навчальних чеських літаків.
але, ракетні школи невігласами за рік не створюються !
присягають пам'яттю Королева, фон Брауна !
пан Коростильов не дасть збрехати !
йди уважно вчи ТТХ Таурусів (особливо у частині малопомітності та систем наведення) і більше...
але хфьорову, нажаль, дуже далеко до Макнамари....
23 пуски за рік якось не бʼється з анонсованим випуском 1-2 ракети на день.
The Economist: "Україна для ударів по території окупанта почала використовувати власні ракети "Фламінго" і виробляє наразі 2-3 ракети на день, а до кінця жовтня збільшить виробництво до 7 ракет на добу" /6 жовтня 2025/
В по друге, Фламінго це дуже компромісна ракета, яка в першу чергу повинна бути дешевою. А цього добитися важко.
2. Точність влучань
3. Захист виробництва
Правильно буде сказати - маємо таке шо летить ще далі від таурусу, але не по координатам, а приблизно в ту сторону і то не завжди. І не знаємо куди і коли долітає. і чі долітає взагалі.
Поки добрі люди не підкажуть...
