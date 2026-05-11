Федоров о Taurus: У нас уже есть ракеты, работающие на аналогичной дистанции и более

Украина всегда готова принять поставки ракет Taurus, однако уже располагает ракетами аналогичной дальности.

Об этом заявил глава Минобороны Украины Михаил Федоров во время брифинга с немецким коллегой Борисом Писториусом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о Taurus, то, конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на дистанции аналогичной и больше. Но таких средств поражения никогда не бывает много", - сказал глава Минобороны.

В то же время, отметил Федоров, Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения.

"Но на самом деле сегодня мы уже обретаем определенную независимость в этом направлении. Мы все видели удары по РФ на расстоянии 1500 км. И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо", - добавил министр.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не видит необходимости передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.

