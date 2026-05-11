Федоров о Taurus: У нас уже есть ракеты, работающие на аналогичной дистанции и более

Украина всегда готова принять поставки ракет Taurus, однако уже располагает ракетами аналогичной дальности.

Об этом заявил глава Минобороны Украины Михаил Федоров во время брифинга с немецким коллегой Борисом Писториусом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно?

"Если говорить о Taurus, то, конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на дистанции аналогичной и больше. Но таких средств поражения никогда не бывает много", - сказал глава Минобороны.

В то же время, отметил Федоров, Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения.

"Но на самом деле сегодня мы уже обретаем определенную независимость в этом направлении. Мы все видели удары по РФ на расстоянии 1500 км. И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо", - добавил министр.

Читайте: Зеленский о Taurus для Украины: Окончательное решение еще не принято

Что предшествовало?

  • Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не видит необходимости передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.

Читайте: Украина и Германия договорились о запуске программы Brave Germany

Германия (7509) Федоров Михаил (674) Taurus (66)
Топ комментарии
+15
Ну і все.Ракети вже не потрібні.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:48 Ответить
+15
сідай хфьодоров !
двійка !
йди уважно вчи ТТХ Таурусів (особливо у частині малопомітності та систем наведення) і більше...

НЕ болтай єрундой !

.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:51 Ответить
+11
Теж саме і з Фламінго,

Дрони компанії Fire Point, які закуповують за бюджетні кошти, у 12 разів дорожчі за більш ефективні безпілотники, - майор ЗСУ Юрій Касьянов.

Він заявив, що у 2023 році один дрон, здатний долетіти до москви, для його підрозділу коштував приблизно $4,5 тис. Тоді як дрон Fire Point вже тоді обходився приблизно у $55 тис. Раніше на тому ж засіданні він казав, що за рік три тисячі дронів Fire Point були запущені на Москву, але долетів лише один.

За словами Касьянова, у його підрозділі з 12 безпілотників до Москви долетіли сім, а до центру російської столиці - три.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:00 Ответить
Ну і все.Ракети вже не потрібні.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:48 Ответить
Нехай тепер бігают за нами
показать весь комментарий
11.05.2026 14:50 Ответить
І прпосять.А президент підпише указ.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:52 Ответить
но ету птіцу фламінго нє відал нікто...
Макаревич, із пєсні

.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:53 Ответить
Та пуски були.Але їх збивають,або вони не долітають.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:54 Ответить
а заплачено за випуск
показать весь комментарий
11.05.2026 14:56 Ответить
Минулого року за 3000.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:02 Ответить
так і сказала - якщо я туди полечу, то мене вбють

показать весь комментарий
11.05.2026 15:07 Ответить
Там і якийсь веня не відстає - фламінго у нас є, але ми вам їх не покажемо. Точно як отий дядя федор з мультіку про посилку.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:12 Ответить
Не бачив ніхто, в владі це і не потрібно. Показали мультики і нарід повірив. А б'ють по ворогу англійськими, французькими і українськими ракетами ''Нептун'', яких виготовляється дуже мало.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:53 Ответить
Касьянов - тріпло куди вітер подає

.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:05 Ответить
Позор.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:49 Ответить
тобто догляд ?
показать весь комментарий
11.05.2026 15:02 Ответить
А що до Фламінго,то до них немає двигунів.Бо Фламінго зроблена на базі совєцького безпілотника і на тих двигунах,що залишилися від тих безпілотників.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:50 Ответить
двигуни, в принципі, є.
бо це наші, запорізькі, двигуни до навчальних чеських літаків.

але, ракетні школи невігласами за рік не створюються !

присягають пам'яттю Королева, фон Брауна !
пан Коростильов не дасть збрехати !

.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:56 Ответить
Вже немає в неаявності.Їх розробляти вже потрібно.Зробили на тих,щоб стояли на складах і все.В нас і спеціалістів вже достатньо немає.Майже ніхто на таке не вчиться,бо це тут безперспективно.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:00 Ответить
цей федот бади продавав,потім IT і нарешті міністр оборони
показать весь комментарий
11.05.2026 14:55 Ответить
ну, Манамара теж не дивізією, а лише Дженерал Моторз командував.

але хфьорову, нажаль, дуже далеко до Макнамари....

.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:59 Ответить
Цього в іграх контрстрайка не вчать.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:56 Ответить
А в Батлфілдах навчать.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:01 Ответить
А навіщо йому знати ТТХ? Нарід 7 років вірить у зелену брехню і буде вірити далі. Тільки почне щось підозрювати - відразу яких в інтернет ''бомби'', що білазасрашка стягує на кордон танки, а росія готується вдарити ядерною зброєю. Нарід відразу лякається і забуває про свої підозри до влади і чекає на зброю ''возмездия'.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:57 Ответить
*****,ну це писдець!Хвьодоров обскакав тих,що роками працюють в оборонці з часів холодної війни.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:53 Ответить
Так у нього є приклад - зеленский замість КБ Луч та КБ Південе - таких профі ще по світу пошукать - створює з виробників бетоних меблів - виробника ракет фламінго.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:16 Ответить
цей міністр працює на 3,14дерацію.Ми вже маємо своє. а ваше нам не дуже потрібно....Може цей "менеджер" має можливості "своїм" знищити Кримський міст.або ж/д.яку рашист збудував окупованим Півднем України,????
показать весь комментарий
11.05.2026 14:56 Ответить
Цей міністр зміг і говорити Маска кацапам Старлінки відключити.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:13 Ответить
Міноборони України Михайло Федоров під час брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві, вів розмову про ракети...а Ви переводите "стрілки" на старлінки...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:29 Ответить
Це він про фламіндічів? Пробігала нещодавно статистика їх використань. І шось там якось все дуже погано. Пишуть про 23 півдверджені пуски і 6 підтверджених влучань.
23 пуски за рік якось не бʼється з анонсованим випуском 1-2 ракети на день.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:56 Ответить
2 влучання, 6 долетіло незрозуміло куди
показать весь комментарий
11.05.2026 15:00 Ответить
Що значить "з анонсованим випуском 1-2 ракети на день"?
The Economist: "Україна для ударів по території окупанта почала використовувати власні ракети "Фламінго" і виробляє наразі 2-3 ракети на день, а до кінця жовтня збільшить виробництво до 7 ракет на добу" /6 жовтня 2025/
показать весь комментарий
11.05.2026 15:11 Ответить
Пробачте, шо я так применшив фламідічевий потенціал
показать весь комментарий
11.05.2026 15:12 Ответить
Тому що це ракета яку розробляють буквально зараз, це нормально що є недоліки які відмічаються і виправляються. Просто ніхто не розробляє ракети прямо під час війни.

В по друге, Фламінго це дуже компромісна ракета, яка в першу чергу повинна бути дешевою. А цього добитися важко.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:15 Ответить
в мене більше претензій до кількості пусків, ніж до кількості влучань. Хоча і влучань можна побільше.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:59 Ответить
zeгопота виділить кошти і сама ж їх змародерить, а ракет як не було так і не буде. А тепер ще й німці не дадуть....
затоніпарашенка і указ про парад на красній площі гундосе видало, а лохам зайшло
показать весь комментарий
11.05.2026 14:57 Ответить
Ну дебіл або навпаки і працює на кремль.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:57 Ответить
фьйодоров Zельоний ібанько

це воно мабуть про фламінго звизділо ..
показать весь комментарий
11.05.2026 14:58 Ответить
федоров та таурус - нова оцифровка фінансового, зеленого проекту допомоги "викрадання європи" ))
показать весь комментарий
11.05.2026 15:00 Ответить
1. Серійність та масовість
2. Точність влучань
3. Захист виробництва

що по цим питання "якихось ракет" що є в Україні скаже Zельона Гнида велічайший кібербезопаснік фьйодоров ?
показать весь комментарий
11.05.2026 15:01 Ответить
Блін, міністр оборони у зельоним піджаку!
Правильно буде сказати - маємо таке шо летить ще далі від таурусу, але не по координатам, а приблизно в ту сторону і то не завжди. І не знаємо куди і коли долітає. і чі долітає взагалі.
Поки добрі люди не підкажуть...
показать весь комментарий
11.05.2026 15:07 Ответить
Ну как бы эффективность и надежность таурусов уже известна. А вот про ракеты украинского производства пока что ничего не понятно. Так, что Федорову лучше помолчать.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:08 Ответить
Було б дуже цікаво заново і в реальних умовах перевірити ефективність та надійність цих ракет, але ж не маємо такої можливості
показать весь комментарий
11.05.2026 15:14 Ответить
Полностью с Вами согласен. Думаю, это пошло бы на пользу и Украине и компании производителю. Но, увы, Украина их так и не получила. Мне тоже интересно почему.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:29 Ответить
І де ті Тауруси літали?
показать весь комментарий
11.05.2026 15:16 Ответить
На полигонах Южной Кореи. Отличие их от штормшедоу в дальности полета и принципе пробития укреплений.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:27 Ответить
ніде не літали. Запустили колись пару штук з корейського F-15K Slam Eagle, і потому все.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:56 Ответить
Тільки звиздіти без результату. Зліпити якийсь проект зі старої кацапської ракети, яка велика, повільна, не розроблена по ******** технологіям, яка світиться на радарі як місяць на небі. Ні одного підтвердженого враження. Зате вкрали сотні мільярдів. Не дарма розслідують, як це пройшло мимо СБУ. Кацапський шахрай, який завинив півтора мільярди дерев'яних, був відпущений з Сізо, і відправлений в Україну "будувати ракети". Всі закупки за кордоном проводились через якісь фірми, які зникали разом з грошима, і в результаті виявлялись підставними ФСБешними.
показать весь комментарий
11.05.2026 15:08 Ответить
Дальності . А кількості ?
показать весь комментарий
11.05.2026 15:32 Ответить
А ця глава МО хоч в армії служила? Чи тільки здійснювала гербалайфні афери?
показать весь комментарий
11.05.2026 15:34 Ответить
- А ви ці ракети запускаєте?
- Ні, тільки розказуємо про них!
показать весь комментарий
11.05.2026 15:34 Ответить
Но это не точно,из 30 только 2 полезные.Мвродеры зЕ.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:29 Ответить
заіпали вже тими "таурусами". Носіями цих КР можуть бути тільки JAS 39 Gripen E\F, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а також Eurofighter Typhoon. І жоден із цих літаків Україна не отримає в осяжному мабутньому.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:39 Ответить
Дуже хочеться вірити, що ті фламінго колись полетять масово та влучно, але враховуючи особистість пана Міндича, Штіллермана та їх бекграунд, надії мало. Дуже схоже на гиганську аферу з відволіканням часу, коштів, сил та надій на вдавану ціль.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:44 Ответить
Юрій Касьянов заявив що ракети фламінго це фейк,адже в Україні немає налагодженого виробництва двигунів та електроніки для цих ракет,а купити за кордом це неможливо,тисячами їх "виготовляють" лише на папері.
показать весь комментарий
11.05.2026 19:58 Ответить
****** у вас є, а не ракети! Ішак, після чергової дози, накукурікає будь-чого, а зелена бидлота повторює.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:05 Ответить
Та ми ваші тауруси на прутні крутили.

У нас будь-яка ЗЕлена хвойда може очолити виробництво ракет. Будь-який продюсер може стати зброярем.

Всі ваші технології ***** у порівнянні з літаючою трубою з лайна та палок, яка за рік аж 2 рази кудись долетіла.
показать весь комментарий
12.05.2026 01:54 Ответить
 
 