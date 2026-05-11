Украина и Германия договорились о запуске программы Brave Germany

Главы министерств обороны Германии и Украины подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску программы Brave Germany.

Речь идет о совместной программе по развитию оборонных технологий и поддержке инновационных стартапов

"Сегодня Германия - страна номер один в мире по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Она составляет около трети всей помощи нашей стране. И отдельно хотел бы поблагодарить за качество поддержки и за поддержку ключевых направлений обороны нашей страны. В первую очередь - ПВО", - министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, речь идет о закупках сотен ракет для систем Patriot, которые передавала и финансировала Германия.

Федоров напомнил, что Украина и Германия недавно подписали крупный контракт, который Берлин уже начал финансировать.

"В следующем году мы начнем получать эти ракеты, и это для нас беспрецедентный пакет помощи", - сказал министр обороны Украины.

