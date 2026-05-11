Новости Помощь Украине от Германии
Украина и Германия договорились о запуске программы Brave Germany

Brave Germany: о чем договорились Федоров и Писториус?

Главы министерств обороны Германии и Украины подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску программы Brave Germany. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.



Речь идет о совместной программе по развитию оборонных технологий и поддержке инновационных стартапов

"Сегодня Германия - страна номер один в мире по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Она составляет около трети всей помощи нашей стране. И отдельно хотел бы поблагодарить за качество поддержки и за поддержку ключевых направлений обороны нашей страны. В первую очередь - ПВО", - министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, речь идет о закупках сотен ракет для систем Patriot, которые передавала и финансировала Германия.

Федоров напомнил, что Украина и Германия недавно подписали крупный контракт, который Берлин уже начал финансировать.

"В следующем году мы начнем получать эти ракеты, и это для нас беспрецедентный пакет помощи", - сказал министр обороны Украины.

А тауроси як вже існуюча передова дальнбобійна технологія нам буде передана???
Чи єта другоЕ?
11.05.2026 14:34 Ответить
які вони хоробрі ,хробаті вони
11.05.2026 14:46 Ответить
"пригоди бравого міністра федоров" ))
11.05.2026 14:52 Ответить
Сьогодні Німеччина - країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. накуя тоді проводити переговори з американським номером один .котрий практично є співучасником рашистської окупації України???
11.05.2026 15:02 Ответить
"запуск програми Brave Germany"
А чому не Tapferes Deutschland?
11.05.2026 15:38 Ответить
 
 