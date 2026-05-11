Україна та Німеччина домовились про запуск програми Brave Germany

Brave Germany: про що домовилися Федоров та Пісторіус?

Глави Міноборони Німеччини та Україні у Києві підписали лист про наміри щодо запуску Brave Germany. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подробиці

Йдеться про спільну програму для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів

"Сьогодні Німеччина - країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона становить близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу – ППО", - міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина.

Федоров нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Берлін вже почав фінансувати.

"Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги", - сказав міністр оборони України.

Німеччина (8031) Федоров Михайло (1102) Пісторіус Борис (373)
А тауроси як вже існуюча передова дальнбобійна технологія нам буде передана???
Чи єта другоЕ?
11.05.2026 14:34 Відповісти
які вони хоробрі ,хробаті вони
11.05.2026 14:46 Відповісти
"пригоди бравого міністра федоров" ))
11.05.2026 14:52 Відповісти
Сьогодні Німеччина - країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. накуя тоді проводити переговори з американським номером один .котрий практично є співучасником рашистської окупації України???
11.05.2026 15:02 Відповісти
"запуск програми Brave Germany"
А чому не Tapferes Deutschland?
11.05.2026 15:38 Відповісти
 
 