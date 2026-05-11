Україна та Німеччина домовились про запуск програми Brave Germany

Глави Міноборони Німеччини та Україні у Києві підписали лист про наміри щодо запуску Brave Germany.

Йдеться про спільну програму для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів

"Сьогодні Німеччина - країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона становить близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу – ППО", - міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина.

Федоров нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Берлін вже почав фінансувати.

"Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги", - сказав міністр оборони України.

