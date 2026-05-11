Україна та Німеччина домовились про запуск програми Brave Germany
Глави Міноборони Німеччини та Україні у Києві підписали лист про наміри щодо запуску Brave Germany.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
Йдеться про спільну програму для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів
"Сьогодні Німеччина - країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона становить близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу – ППО", - міністр оборони України Михайло Федоров.
За його словами, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина.
Федоров нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Берлін вже почав фінансувати.
"Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги", - сказав міністр оборони України.
А чому не Tapferes Deutschland?