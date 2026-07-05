Украина больше не нуждается в крылатых ракетах Taurus, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что Украина по-прежнему нуждается в поставках ракет Taurus.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
Нужны ли "Taurus"?
Писториус заявил, что украинские силы уже эффективно наносят удары по российской инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, используя беспилотники.
Он отметил, что не считает, что "Украине до сих пор нужны ракеты Taurus".
Ситуация на фронте
Кроме того, по словам Писториуса, ситуация на фронте остается в основном стабильной, без существенных изменений линии боевого столкновения.
"Ситуация еще никогда не выглядела так хорошо, как сейчас. На поле боя движения почти нет. Иногда несколько километров в одну сторону, иногда - в другую, но всегда с невероятными потерями для российских вооруженных сил. И самое главное - Украина все успешнее поражает цели на территории России, тем самым уничтожая нефтеперерабатывающие заводы и военную логистику", - добавил министр.
Что этому предшествовало?
- Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не видит необходимости передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.
- В свою очередь министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина уже располагает ракетами, которые действуют на дистанции, аналогичной Taurus, и даже дальше.
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