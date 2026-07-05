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Новости Поставка Taurus
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Украина больше не нуждается в крылатых ракетах Taurus, - Писториус

Писториус о ракетах Taurus для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что Украина по-прежнему нуждается в поставках ракет Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

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Нужны ли "Taurus"?

Писториус заявил, что украинские силы уже эффективно наносят удары по российской инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, используя беспилотники.

Он отметил, что не считает, что "Украине до сих пор нужны ракеты Taurus".

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Ситуация на фронте

Кроме того, по словам Писториуса, ситуация на фронте остается в основном стабильной, без существенных изменений линии боевого столкновения.

"Ситуация еще никогда не выглядела так хорошо, как сейчас. На поле боя движения почти нет. Иногда несколько километров в одну сторону, иногда - в другую, но всегда с невероятными потерями для российских вооруженных сил. И самое главное - Украина все успешнее поражает цели на территории России, тем самым уничтожая нефтеперерабатывающие заводы и военную логистику", - добавил министр.

Что этому предшествовало?

  • Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не видит необходимости передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, учитывая технологический прогресс Киева на фронте.
  • В свою очередь министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина уже располагает ракетами, которые действуют на дистанции, аналогичной Taurus, и даже дальше.

Автор: 

Писториус Борис (331) Taurus (67)
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Топ комментарии
+5
А вони взагалі то є ті Тауруси? Чи може декілька ракет і є, а все інше просто понторєз?
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05.07.2026 13:06 Ответить
+5
"Ситуація ще ніколи не виглядала так добре, як зараз. На полі бою руху майже немає" - оце й є справжня мрія багатьох наших "партнерів". Ще в 22-му році вони заявляли "росія не повинна перемогти/Україна не повинна програти", але мало хто зрозумів зміст сказаного.
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05.07.2026 13:09 Ответить
+5
Сказав би чесно, що жаба душить за ракети. Ні, треба верзти якусь ×ерню, що навіть на голову не налазить.
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05.07.2026 13:10 Ответить

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