УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11409 відвідувачів онлайн
Новини Відео Співпраця України та Німеччини Індустрія дронів
775 3

Україна та Німеччина підписали угоду щодо спільного виробництва дронів BARS. ВIДЕО

Індустрія дронів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом підписали угоду про реалізацію спільного виробництва дронів BARS.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що угоду укладено за результатами спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в межах ініціативи Build with Ukraine.

Також читайте: Депутат Бундестагу заявив, що ракети Taurus не змінять хід війни, але посилять ЗСУ

Що передбачає угода

"Німецька сторона фінансуватиме виробництво БПЛА на першому етапі проєкту, а все виготовлене обладнання буде поставлено до Збройних Сил України", - повідомив Сибіга.

Також читайте: Переговори з Німеччиною щодо Drone Deal просуваються дуже оперативно - посол Макеєв

Автор: 

Німеччина (8130) Сибіга Андрій (1037) дрони (8641) Пісторіус Борис (382)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 