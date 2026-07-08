Україна та Німеччина підписали угоду щодо спільного виробництва дронів BARS. ВIДЕО
Індустрія дронів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом підписали угоду про реалізацію спільного виробництва дронів BARS.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що угоду укладено за результатами спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в межах ініціативи Build with Ukraine.
Що передбачає угода
"Німецька сторона фінансуватиме виробництво БПЛА на першому етапі проєкту, а все виготовлене обладнання буде поставлено до Збройних Сил України", - повідомив Сибіга.
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