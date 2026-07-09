$300 млн на ракети до Patriot для України та розширення оборонної співпраці з партнерами: Підсумки саміту НАТО в Анкарі
На полях 36-го саміту НАТО в Анкарі було досягнуто домовленостей, які посилять протиповітряну оборону України, відкриють нові можливості для виробництва українських оборонних рішень і дозволять залучити додаткове фінансування для оборонних проєктів.
Про підсумки саміту розповіли в Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Підтримка оборони України
Так, у спільній Декларації за результатами Саміту НАТО члени Альянсу оголосили про плани надати загалом $80 млрд на підтримку оборони України у 2026 році, включно із $32 млрд у межах оборонної частини кредиту ЄС, решта $48 млрд – двостороння допомога. За оцінкою МОУ, країни-партнери вже забюджетували $40 млрд на двосторонню безпекову допомогу Україні у 2026 році. Таким чином Декларація НАТО означає намір членів Альянсу виділити додаткові $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026 році.
Члени Альянсу заявили про свій намір забезпечити у 2027 році щонайменше аналогічний рівень підтримки в $80 млрд.
Закупівля ракет до Patriot
Під час саміту Норвегія оголосила про спрямування близько $306 млн на закупівлю ракет до Patriot через механізми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) і JUMPSTART.
Крім того, Норвегія разом із Данією, Німеччиною та Канадою планують спільно замовити нові ракети за рахунок внесків у JUMPSTART і PURL.
Норвегія також готова підтримувати закупівлі ракет до Patriot в держав, які вже мають їх у наявних запасах. Це допоможе швидше закрити критичну потребу української ППО в засобах проти балістики.
Співпраця з Німеччиною
Зазначається, що Україна та Німеччина підписали імплементаційну угоду про запуск спільного виробництва ракет-дронів Bars у Німеччині.
Повідомляється, що проєкт буде профінансовано німецькою стороною. Вся вироблена продукція буде спрямована Силам оборони України.
Це ще один крок у розвитку спільного оборонного виробництва між Україною та Німеччиною. Проєкт дозволить масштабувати українські технології, які довели ефективність в умовах сучасної війни.
Проєкти зі спільного виробництва допомагають швидше забезпечувати Сили оборони України ефективними засобами ураження та водночас зміцнюють оборонну промисловість союзників.
Нові угоди Drone Deal
Також Президент України підписав Drone Deal з лідерами Естонії, Нідерландів та Данії.
Drone Deal відкриває більше можливостей для:
- спільного оборонного виробництва;
- обміну експертизою та бойовим досвідом;
- розвитку дронових технологій;
- прозорості в питаннях експорту озброєння.
Загалом Україна вже має дев’ять таких угод із партнерами.
Фінансування оборонних проєктів
Канада запросила Україну стати державою-засновницею банку у сфері оборони, безпеки та стійкості. Про спільний намір створити Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) на саміті НАТО в Анкарі оголосили лідери України, Канади, Албанії, Бельгії, Греції, Латвії, Люксембургу, Румунії та Туреччини.
Мета банку – посилити обороноздатність союзників через залучення близько $134 млрд доступного фінансування.
DSRB зможе надавати низьковідсоткові кредити для оборонних проєктів. Банк також планує надавати гарантії приватним банкам для підтримки масштабування оборонної промисловості.
Більше можливостей для оборони України та партнерів
У Міноборони зауважують, що нові домовленості на саміті НАТО в Анкарі підтримують ключові пріоритети стратегії оборони України: досягнення технологічної переваги на фронті та розбудову win-win партнерств.
"Drone Deal, спільне виробництво та нові фінансові інструменти дозволяють Україні масштабувати рішення, які працюють у сучасній війні, а партнерам – розвивати власні оборонні спроможності на основі українського досвіду", - додали в міністерстві.
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