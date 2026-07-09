$300 млн на ракети до Patriot для України та розширення оборонної співпраці з партнерами: Підсумки саміту НАТО в Анкарі

На полях 36-го саміту НАТО в Анкарі було досягнуто домовленостей, які посилять протиповітряну оборону України, відкриють нові можливості для виробництва українських оборонних рішень і дозволять залучити додаткове фінансування для оборонних проєктів.

Про підсумки саміту розповіли в Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка оборони України

Так, у спільній Декларації за результатами Саміту НАТО члени Альянсу оголосили про плани надати загалом $80 млрд на підтримку оборони України у 2026 році, включно із $32 млрд у межах оборонної частини кредиту ЄС, решта $48 млрд – двостороння допомога. За оцінкою МОУ, країни-партнери вже забюджетували $40 млрд на двосторонню безпекову допомогу Україні у 2026 році. Таким чином Декларація НАТО означає намір членів Альянсу виділити додаткові $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026 році.

Члени Альянсу заявили про свій намір забезпечити у 2027 році щонайменше аналогічний рівень підтримки в $80 млрд.

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Закупівля ракет до Patriot

Під час саміту Норвегія оголосила про спрямування близько $306 млн на закупівлю ракет до Patriot через механізми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) і JUMPSTART.

Крім того, Норвегія разом із Данією, Німеччиною та Канадою планують спільно замовити нові ракети за рахунок внесків у JUMPSTART і PURL.

Норвегія також готова підтримувати закупівлі ракет до Patriot в держав, які вже мають їх у наявних запасах. Це допоможе швидше закрити критичну потребу української ППО в засобах проти балістики.

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Співпраця з Німеччиною

Зазначається, що Україна та Німеччина підписали імплементаційну угоду про запуск спільного виробництва ракет-дронів Bars у Німеччині.

Повідомляється, що проєкт буде профінансовано німецькою стороною. Вся вироблена продукція буде спрямована Силам оборони України.

Це ще один крок у розвитку спільного оборонного виробництва між Україною та Німеччиною. Проєкт дозволить масштабувати українські технології, які довели ефективність в умовах сучасної війни.

Проєкти зі спільного виробництва допомагають швидше забезпечувати Сили оборони України ефективними засобами ураження та водночас зміцнюють оборонну промисловість союзників.

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Нові угоди Drone Deal

Також Президент України підписав Drone Deal з лідерами Естонії, Нідерландів та Данії.

Drone Deal відкриває більше можливостей для:

спільного оборонного виробництва;

обміну експертизою та бойовим досвідом;

розвитку дронових технологій;

прозорості в питаннях експорту озброєння.

Загалом Україна вже має дев’ять таких угод із партнерами.

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Фінансування оборонних проєктів

Канада запросила Україну стати державою-засновницею банку у сфері оборони, безпеки та стійкості. Про спільний намір створити Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) на саміті НАТО в Анкарі оголосили лідери України, Канади, Албанії, Бельгії, Греції, Латвії, Люксембургу, Румунії та Туреччини.

Мета банку – посилити обороноздатність союзників через залучення близько $134 млрд доступного фінансування.

DSRB зможе надавати низьковідсоткові кредити для оборонних проєктів. Банк також планує надавати гарантії приватним банкам для підтримки масштабування оборонної промисловості.

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Більше можливостей для оборони України та партнерів

У Міноборони зауважують, що нові домовленості на саміті НАТО в Анкарі підтримують ключові пріоритети стратегії оборони України: досягнення технологічної переваги на фронті та розбудову win-win партнерств.

"Drone Deal, спільне виробництво та нові фінансові інструменти дозволяють Україні масштабувати рішення, які працюють у сучасній війні, а партнерам – розвивати власні оборонні спроможності на основі українського досвіду", - додали в міністерстві.