Истребители НАТО трижды поднимались на перехват российских самолетов над Балтией

На прошлой неделе истребители НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, трижды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве.

Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Литвы, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, 13 июля истребители НАТО вылетели для идентификации двух истребителей Су-30, которые направлялись из Калининградской области в материковую часть России. Самолеты летели с включенными радиолокационными транспондерами, но без планов полета, поддерживая связь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

14 июля истребители воздушной полиции НАТО идентифицировали разведывательный самолет Ил-20, который вылетел из Калининградской области и вернулся обратно. Самолет летел с выключенным транспондером, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с РЦУП.

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Другие случаи

В тот же день истребители НАТО идентифицировали транспортный самолет Ил-76, следовавший из материковой части России в Калининградскую область. Он летел с включенным транспондером, без плана полета, но поддерживал радиосвязь с РЦУП.

В минувшую пятницу истребители НАТО также вылетели для идентификации разведывательного самолета Ил-20М, который летел без включенного транспондера и плана полёта, однако поддерживал связь с РЦУП.

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