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Новости Перехват российских самолетов
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Российский разведчик Ил-20 без плана полёта был перехвачен польскими истребителями над Балтикой

Перехват российских самолетов над Балтийским морем

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, который находился над международными водами Балтийского моря без плана полета и с выключенным транспондером. В Минобороны Польши подчеркнули, что нарушения воздушного пространства страны не было.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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По данным министра, инцидент произошел около полудня примерно в 60 километрах к северо-западу от города Леба на побережье Балтийского моря.

Для перехвата российского самолета, находившегося в международном воздушном пространстве, были подняты два польских истребителя, несущих дежурство.

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что нарушения воздушного пространства страны не было.

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"Самолет летел в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером", — отметил он.

Как отметил Косиняк-Камыш, Польша постоянно следит за ситуацией в регионе Балтийского моря и принимает необходимые меры для защиты воздушного пространства и государственной границы.

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