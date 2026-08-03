Российский разведчик Ил-20 без плана полёта был перехвачен польскими истребителями над Балтикой
Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, который находился над международными водами Балтийского моря без плана полета и с выключенным транспондером. В Минобороны Польши подчеркнули, что нарушения воздушного пространства страны не было.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
По данным министра, инцидент произошел около полудня примерно в 60 километрах к северо-западу от города Леба на побережье Балтийского моря.
Для перехвата российского самолета, находившегося в международном воздушном пространстве, были подняты два польских истребителя, несущих дежурство.
Глава Минобороны Польши подчеркнул, что нарушения воздушного пространства страны не было.
"Самолет летел в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером", — отметил он.
Как отметил Косиняк-Камыш, Польша постоянно следит за ситуацией в регионе Балтийского моря и принимает необходимые меры для защиты воздушного пространства и государственной границы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль