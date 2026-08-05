Біля українського Ан-124 знайшли дрон із вибухівкою в аеропорту Лейпцига: поліція підозрює диверсію, - Bild
У ніч проти 5 серпня роботи аеропорту в Лейпцигу було тимчасово призупинено. Причиною затримки рейсів став невідомий об'єкт, виявлений неподалік від злітно-посадкової смуги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bild.
Небезпечна знахідка
За інформацією Bild, невідомий пристрій знайшли безпосередньо поруч із українським вантажним бортом Ан-124.
Німецькі медіа (NDR, WDR та SZ) зазначають, що це міг бути кустарно перероблений безпілотник із прив'язаною речовиною, схожою на вибухівку із детонатором.
Робота саперів та загроза диверсії
На місце залучили саперів, які мали знешкодити апарат за допомогою робота шляхом контрольованого вибуху.
Правоохоронці розслідують версію диверсії та розшукують пілота БПЛА. Через це південну злітно-посадкову смугу перекрили, а частину рейсів спрямували до інших летовищ.
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