Російські спецслужби готували замах на голову німецького виробника дронів Donaustahl, - ЗМІ

Фото: Стефан Туманн. Фото із сайту donaustahl.com

Російські спецслужби планували замах на генерального директора німецького виробника безпілотників Donaustahl Стефана Туманна, однак його вдалося запобігти завдяки співпраці спецслужб Німеччини та партнерських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у публікації німецького видання Die Zeit.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Завдяки швидкій реакції німецьких спецслужб, які отримали попередження від колег з дружніх країн, трагедії вдалося уникнути.

Навесні заарештували підозрюваних

Видання зазначає, що навесні цього року німецька поліція заарештувала в Іспанії та Північному Рейні-Вестфалії двох підозрюваних: українця Сергія Н. та румунку Аллу С.

За даними слідчих, у період з грудня 2025 року по березень 2026 року вони стежили за Стефаном Туманном за місцем його проживання. Вони фотографували та знімали на відео його будинок і штаб-квартиру компанії.

Також дивіться: Біля українського Ан-124 знайшли дрон із вибухівкою в аеропорту Лейпцига: поліція підозрює диверсію, - Bild

Крім того, вони збирали інформацію про нього в інтернеті.

Інформація про те, що Стефан Туманн, судячи з усього, перебуває в крайній небезпеці, надходить до німецьких спецслужб у грудні 2025 року від іноземної розвідки.

Незабаром після цього баварські співробітники затримують Сергія Н. Вони вилучають його мобільні телефони та копіюють величезний обсяг даних.

Оскільки часу не вистачило, щоб проаналізувати його мобільні телефони ще під час утримання під вартою, співробітники відпустили чоловіка. Лише незабаром після цього аналіз даних показав: Сергій Н., судячи з усього, підтримував контакти з російською спецслужбою.

Крім того, слідчі дізналися про можливі спроби шпигувати навіть за батьком Туманна в баварському Штарнберзі, щоб з’ясувати інформацію про місцеперебування сина. Але на той момент Сергій Н. уже втік разом зі своєю родиною до Іспанії.

Тим часом у Німеччині Алла С. продовжує стежити за Стефаном Туманном. Кажуть, що й вона не є професійною агенткою; навпаки, в очах слідчих С. справляє враження абсолютно незграбної.

Також читайте: Литва планує випускати безпілотники з Україною у рамках Drone Deal

У березні 2026 року правоохоронці проводять операцію: Сергія Н. затримано в Іспанії, Аллу С. – у Північному Рейні-Вестфалії.

Генеральний прокурор звинуватив затриманих у тому, що вони діяли як агенти іноземної розвідки. Адвокати обвинувачених відмовилися відповідати на запитання журналістів.

Туманн наразі перебуває під посиленою охороною. У LinkedIn він нещодавно написав своїй спільноті: "На жаль, з певних причин я не можу брати участь у виставках, але ми напевно скоро побачимося в інших форматах".

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт регулярно отримує звіти щодо цієї справи.