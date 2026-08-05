Посол України в Німеччині прокоментував інцидент із дроном біля літака: Хто ж це міг бути, як не Росія
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв прокоментував інцидент із появою дрона поблизу українського літака в аеропорту Лейпциг Галле.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його коментарі німецькому телеканалу Welt TV.
Інцидент із дроном і реакція сторін
За даними німецьких ЗМІ, наразі невідомо, хто може стояти за цим випадком. Водночас український дипломат припустив можливу причетність Росії.
"Сподіваюся, що всі німецькі органи влади тепер з’ясують обставини. Але хто ж це міг бути, як не Росія", - наголосив Макеєв.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
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