Дрон возле украинского Ан-124 в Лейпциге: в партии Мерца призвали инициировать консультации НАТО по статье 4

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал федеральное правительство инициировать проведение консультаций с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с появлением беспилотника рядом с украинским самолетом в Лейпциге.

Об этом сообщает ntv, передает Цензор.НЕТ.

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Призыв к применению статьи 4 НАТО

"Германия должна, по крайней мере, инициировать консультации по статье 4 в рамках НАТО", — заявил Кизеветтер.

По его словам, "рост числа гибридных атак и проверка Россией границ допустимого все больше приводят к подрыву нашей безопасности".

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает консультации между государствами-членами, если одно из них считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Хотя этот механизм является предварительным шагом к применению статьи 5, он не запускает автоматически процедуру коллективной обороны.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

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