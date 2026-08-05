Дрон біля українського Ан-124 у Лейпцигу: у партії Мерца закликали ініціювати консультації НАТО за статтею 4

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер закликав федеральний уряд ініціювати проведення консультації із союзниками по НАТО за статтею 4 Північноатлантичного договору через появу безпілотника біля українського літака в Лейпцигу.

Про це повідомляє ntv, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик до застосування статті 4 НАТО

"Німеччина повинна принаймні ініціювати консультації за статтею 4 в рамках НАТО", – заявив Кізеветтер.

За його словами, "зростання кількості гібридних атак і перевірка Росією меж допустимого дедалі більше призводять до підриву нашої безпеки".

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає консультації між державами-членами, якщо одна з них вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою.

Хоча цей механізм є попереднім кроком до застосування статті 5, він не запускає автоматично процедуру колективної оборони.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

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