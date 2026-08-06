В украинском самолете, возле которого обнаружили дрон в Лейпциге, находились боеприпасы

На украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом стало известно немецким СМИ, в числе которых WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, в конфиденциальном отчете полиции указано, что один из грузовых самолетов "Антонов", рядом с которым обнаружили дрон со взрывчаткой, был загружен боеприпасами, которые, скорее всего, незадолго до этого были перевезены из Франции в Лейпциг и, возможно, предназначались для дальнейшей перевозки.

По данным следственных органов, в минувший вторник вечером около 23:42 сотрудники аэропорта заметили дрон, который "зависал" над землей между двумя грузовыми самолетами "Антонов".

Согласно отчету правоохранительных органов, после этого произошел "контакт между дроном и сотрудником". В результате дрон оказался на земле.

Читайте: Еврокомиссия об инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига: Ждем результатов расследования, прежде чем давать оценки

Отмечается, что система датчиков для защиты от дронов, которая, скорее всего, имеется в аэропорту "Лейпциг/Галле", ранее не обнаружила этот летательный объект.

Также в среду вечером федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что, вероятно, злоумышленники модифицировали дрон таким образом, чтобы целенаправленно обойти системы защиты.

Что показали записи с камер наблюдения

По информации WDR, NDR и SZ, следователи уже проанализировали записи с камер наблюдения в аэропорту.

Просмотр записей с камер в центре контроля безопасности — центральном узле наблюдения и координации аэропорта — показал, что дрон, вероятно, влетел в аэропорт с юга уже в 19:28, а затем приземлился на стоянке.

Сообщается, что на видеозаписи нет никаких признаков того, что дрон снова взлетел. Однако, скорее всего, через несколько часов дрон завис на низкой высоте среди припаркованных украинских грузовых самолетов, когда его заметил сотрудник аэропорта.

Читайте также: Дрон возле украинского Ан-124 в Лейпциге: в партии Мерца призвали инициировать консультации НАТО по статье 4

Что известно об аэропорте

По информации Министерства обороны, в указанное время в аэропорту не проводилось никаких военно-транспортных операций Бундесвера.

Аэропорт "Лейпциг/Галле" в целом считается важным узлом и логистическим центром для военных. Согласно официальным сообщениям, Украина также использует этот аэропорт в качестве альтернативного места для перевозки военных грузов с начала полномасштабного вторжения.

После обнаружения подозрительного дрона воздушное сообщение было временно приостановлено. В результате грузовой самолет DHL, прибывший из Марселя и долженший совершить посадку, был вынужден вновь взлететь.

Согласно внутренним отчетам ведомства, самолет столкнулся с объектом на скорости примерно 500 км/ч вблизи ограждения аэропорта. Этим объектом мог быть другой дрон.

Самолет DHL, который, по мнению следователей, перевозил опасные грузы, смог продолжить полет и был перенаправлен в аэропорт Ганновера. Эксперты обнаружили повреждения в передней части самолета.

Читайте также: Посол Украины в Германии прокомментировал инцидент с дроном возле самолета: Кто же это мог быть, как не Россия

Члены экипажа уже были допрошены Государственным уголовным управлением Саксонии, а самолет должен пройти дальнейшую криминалистическую экспертизу. В частности, будет проведен анализ бортового самописца.

Исследование дрона

В то же время сообщается, что расследование по-прежнему сосредоточено прежде всего на дроне, оснащенном взрывчаткой.

Саперам Государственного уголовного управления Саксонии (LKA) удалось изъять детонатор, чтобы можно было провести дальнейшее исследование дрона. По сообщениям, к дрону был прикреплен пакет со взрывчаткой размером примерно с кулак. Многочисленные анализы вещества показали, что, вероятно, это "Семтекс" — взрывчатка, которая используется как в военных, так и в промышленных целях.

Что предшествовало