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Розвідка США вважає, що безпілотник із вибухівкою в аеропорту Лейпцига може належати Росії, - WSJ

літак Антонов

Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

Про це сказали американські чиновники, які ознайомлені зі звітами розвідки, пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Оцінка американської розвідки

Як зазначають джерела, американська розвідка пов'язує інцидент з дроном в аеропорту Лейпциг-Галле з Росією.

Водночас міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт поки не називав Росію серед можливих винуватців. 

Добріндт зазначив, що дрон може бути пов'язаний з "іноземними державами", хоча й не надав подробиць.

"Те, що озброєний вибухівкою дрон опинився в аеропорту, є новим сценарієм загрози", - цитує німецького міністра CNN.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
  • У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
  • Згодом німецькі ЗМІ повідомили,

    на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

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Автор: 

аеропорт (775) Німеччина (6470) росія (47276) США (22409) дрони (8577)
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Топ коментарі
+6
у цьому випадку розвідка США намагається не вдставати від розвідки Естонії.
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08.08.2026 03:21 Відповісти
+6
А я впевнений, що то були йєменські хусіти.
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08.08.2026 06:25 Відповісти
+4
Чому, одразу расія? Уе, скоріше за усе Португалія...
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08.08.2026 05:49 Відповісти

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