Розвідка США вважає, що безпілотник із вибухівкою в аеропорту Лейпцига може належати Росії, - WSJ
Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
Про це сказали американські чиновники, які ознайомлені зі звітами розвідки, пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Оцінка американської розвідки
Як зазначають джерела, американська розвідка пов'язує інцидент з дроном в аеропорту Лейпциг-Галле з Росією.
Водночас міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт поки не називав Росію серед можливих винуватців.
Добріндт зазначив, що дрон може бути пов'язаний з "іноземними державами", хоча й не надав подробиць.
"Те, що озброєний вибухівкою дрон опинився в аеропорту, є новим сценарієм загрози", - цитує німецького міністра CNN.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
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