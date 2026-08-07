Безпілотник, який пролетів біля українського Ан-124 в Лейпцигу, міг збити водій автобуса, - Welt

За однією з версій, безпілотник, який пролітав біля українського літака Ан-124 в Лейпцигу, міг збити водій автобуса, який у цей час рухався територією аеропорту.

Про це пише видання Welt з посиланням на німецькі органи безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

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Розслідування триває

За інформацією видання, дрон був виявлений 4 серпня близько 23:42 працівником компанії PortGround на пероні аеропорту.

Пристрій лежав всього за кілька метрів від українського вантажного літака Антонова.

При цьому існують дві суперечливі версії, що саме сталося перед виявленням безпілотника.

"Згідно з одним повідомленням, задокументованим поліцією, апарат, який летів низько, нібито збив на землю водій автобуса, який у цей час рухався територією аеропорту. Згідно з другою версією, водій автобуса знайшов дрон уже на землі та перевернув його", - пише видання.

Німецькі органи безпеки розглядають цей інцидент як спробу теракту. Співробітники федеральної поліції класифікували знайдений об'єкт як можливий нестандартний вибуховий та запалювальний пристрій (USBV).

До дрона була прикріплена вибухова речовина. Проведені дослідження вказують на Semtex.

Органи безпеки вважають, що пристрій не вибухнув лише тому, що детонатор не спрацював через несправність.

Як повідомляє видання, для розслідування інциденту в Лейпцигу сформували спеціальну слідчу групу зі близько 100 фахівців, до якої долучилося й Федеральне відомство із захисту конституції. Попри оперативно розгорнутий розшук, виявити операторів БПЛА наразі не вдалося.

Німецькі правоохоронці наразі не виключають версію цілеспрямованої диверсії.

Крім того, як зазначає WELT, правоохоронці також перевіряють можливий зв'язок інциденту з практикою використання так званих одноразових агентів – людей, яких через месенджери або соціальні мережі за порівняно невеликі суми залучають до стеження за об'єктами, запуску дронів, відправлення посилок або диверсій.

За оцінками німецьких слідчих, цей метод використовують, зокрема, російські спецслужби для приховування слідів замовників.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.

У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

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