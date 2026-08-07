Якщо за вибуховим дроном у Лейпцигу стоїть РФ - це акт війни, - німецький депутат Фідлер

Якщо за інцидентом із вибуховим дроном, який виявили поблизу українського літака в аеропорту Лейпцига, стоїть Росія, це слід розцінювати як акт війни. Із такою заявою виступив депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Себастьян Фідлер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в коментарі ntv.

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"Або це була Росія, або хтось хотів, щоб це виглядало так, ніби за цим стоїть Росія", – сказав Фідлер.

За його словами, якщо буде доведено причетність Росії до інциденту, уряд Німеччини має відреагувати максимально рішуче, адже йтиметься про "акт війни".

Фідлер також заявив, що ця подія продемонструвала серйозні прогалини в системі захисту Німеччини від безпілотників.

Він наголосив, що питання протидії дронам уже понад півтора року залишається одним із пріоритетів федерального міністра внутрішніх справ та очільників земельних МВС, однак наявних заходів виявилося недостатньо.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле поблизу українського літака виявили безпілотник, оснащений вибухівкою та детонатором. За даними Die Zeit, ціллю міг бути літак "Антонов", який, ймовірно, належить Повітряним силам України.

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