Если за взрывным дроном в Лейпциге стоит РФ - это акт войны, - немецкий депутат Фидлер

Если за инцидентом с взрывным дроном, обнаруженным вблизи украинского самолета в аэропорту Лейпцига, стоит Россия, это следует расценивать как акт войны. С таким заявлением выступил депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Себастьян Фидлер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии ntv.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Либо это была Россия, либо кто-то хотел, чтобы это выглядело так, будто за этим стоит Россия", - сказал Фидлер.

По его словам, если будет доказана причастность России к инциденту, правительство Германии должно отреагировать максимально решительно, ведь речь пойдет об "акте войны".

Фидлер также заявил, что это событие продемонстрировало серьезные пробелы в системе защиты Германии от беспилотников.

Он подчеркнул, что вопрос противодействия дронам уже более полутора лет остается одним из приоритетов федерального министра внутренних дел и руководителей земельных МВД, однако имеющихся мер оказалось недостаточно.

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским самолетом обнаружили беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором. По данным Die Zeit, целью мог быть самолет "Антонов", который, вероятно, принадлежит Воздушным силам Украины.

Читайте: Число инцидентов с дронами в Германии будет только расти, - гендиректор Rheinmetall