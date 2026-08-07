Если за взрывным дроном в Лейпциге стоит РФ - это акт войны, - немецкий депутат Фидлер
Если за инцидентом с взрывным дроном, обнаруженным вблизи украинского самолета в аэропорту Лейпцига, стоит Россия, это следует расценивать как акт войны. С таким заявлением выступил депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Себастьян Фидлер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии ntv.
"Либо это была Россия, либо кто-то хотел, чтобы это выглядело так, будто за этим стоит Россия", - сказал Фидлер.
По его словам, если будет доказана причастность России к инциденту, правительство Германии должно отреагировать максимально решительно, ведь речь пойдет об "акте войны".
Фидлер также заявил, что это событие продемонстрировало серьезные пробелы в системе защиты Германии от беспилотников.
Он подчеркнул, что вопрос противодействия дронам уже более полутора лет остается одним из приоритетов федерального министра внутренних дел и руководителей земельных МВД, однако имеющихся мер оказалось недостаточно.
- Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским самолетом обнаружили беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором. По данным Die Zeit, целью мог быть самолет "Антонов", который, вероятно, принадлежит Воздушным силам Украины.
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