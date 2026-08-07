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Новости Российские диверсии в ЕС
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Если за взрывным дроном в Лейпциге стоит РФ - это акт войны, - немецкий депутат Фидлер

Инцидент в Лейпциге: в Бундестаге заявили, что Ан-124 не перевозил оружия

Если за инцидентом с взрывным дроном, обнаруженным вблизи украинского самолета в аэропорту Лейпцига, стоит Россия, это следует расценивать как акт войны. С таким заявлением выступил депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Себастьян Фидлер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии ntv.

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"Либо это была Россия, либо кто-то хотел, чтобы это выглядело так, будто за этим стоит Россия", - сказал Фидлер.

По его словам, если будет доказана причастность России к инциденту, правительство Германии должно отреагировать максимально решительно, ведь речь пойдет об "акте войны".

Фидлер также заявил, что это событие продемонстрировало серьезные пробелы в системе защиты Германии от беспилотников.

Он подчеркнул, что вопрос противодействия дронам уже более полутора лет остается одним из приоритетов федерального министра внутренних дел и руководителей земельных МВД, однако имеющихся мер оказалось недостаточно.

  • Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским самолетом обнаружили беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором. По данным Die Zeit, целью мог быть самолет "Антонов", который, вероятно, принадлежит Воздушным силам Украины.

Читайте: Число инцидентов с дронами в Германии будет только расти, - гендиректор Rheinmetall

Автор: 

Германия (7774) депутат (3330) самолет (3858) Бундестаг (239) дроны (7863)
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Топ комментарии
+6
Дайте "Тауруси" і хай кацапи міркують, хто за цим стоїть....
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07.08.2026 14:46 Ответить
+6
це вже тягне на максимальну стурбованість, а можливо і занепокоєння
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07.08.2026 14:47 Ответить
+5
Дранг нах остен! Калонинград бомбен!
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07.08.2026 14:38 Ответить

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