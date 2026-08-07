Количество инцидентов с дронами в Германии будет только расти, - генеральный директор Rheinmetall

Генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер призвал Германию активизировать усилия в сфере защиты от беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

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Подробности

"Мы обязательно должны принять меры, чтобы очень быстро выявлять эти атаки дронов и, при необходимости, иметь возможность их сбивать", - сказал он.

По словам Паппергера, Германия недостаточно защищена от таких атак, поскольку еще не везде оснащена соответствующими оборонными технологиями.

"И помимо аэропортов, существует еще много других объектов, которые имеют критическое значение для нашей инфраструктуры", - сказал он.

Паппергер считает, что инциденты с дронами будут происходить чаще.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

Однако позже вГермании опровергли информацию о перевозке оружия украинским Ан-124.

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