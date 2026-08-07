В Германии опровергли информацию о перевозке оружия украинским Ан-124 во время инцидента в Лейпциге

Министерство внутренних дел Германии опровергло сообщение о том, что рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124, возле которого в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой, якобы находились боеприпасы для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle.

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В ходе совместного заседания руководителей комитетов Бундестага по вопросам обороны и внутренних дел было сообщено, что на борту самолета не было ни оружия, ни боеприпасов.

Такую информацию, по данным агентства dpa, подтвердили материалы, совпадающие с предыдущей публикацией издания Focus.

Председатель комитета Бундестага по внутренним делам Детлеф Зайф также опроверг сообщения о военном грузе.

"Судя по всем беседам, в которых я участвовал, самолет не был загружен боеприпасами или оружием", - заявил он агентству Reuters.

Оператор аэропорта: самолет был пустым

Руководитель отдела коммуникаций и государственных отношений компании Mitteldeutsche Flughafen Марет Монтавон сообщила, что на момент инцидента украинский транспортный самолет не перевозил никакого груза.

"Антонов, о котором идет речь, на момент инцидента был пуст и, соответственно, не перевозил никакого груза. Эта оценка совпадает с информацией, которую мы получили от Antonov Logistics SALIS", - отметила она в комментарии Leipziger Volkszeitung.

МВД Германии пока не комментирует

Несмотря на заявления участников заседания Бундестага и представителей оператора аэропорта, Министерство внутренних дел Германии официально пока не ответило на запрос журналистов относительно инцидента.

Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии расследует дело после обнаружения дрона со взрывчаткой вблизи украинского самолета Ан-124 в аэропорту Лейпцига.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.

В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.

Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

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